Djalali, medico novarese sarà giustiziato in Iran/ “Entro il prossimo 21 maggio”

Arrivano tragici aggiornamenti sul caso di Ahmadreza Djalali, il ricercatore “novarese”. Cittadino con doppia nazionalità iraniana e svedese, il medico sarà giustiziato in Iran entro il 21 maggio con l’accusa di spionaggio a favore del Mossad. Arrestato nel maggio 2016 nel corso di una visita accademica in Ziran, l’uomo è stato condannato nell’ottobre 2017 e da allora è recluso in una cella del carcere di Teheran.

"Stefano Tacconi, fase complicata"/ Come sta: prossimi giorni determinanti

Ex ricercatore del Centro di medicina dei disastri dell’Università del Piemonte Orientale di Novara, Ahmadreza Djalali è stato condannato dal regime iraniana a causa di una lettera presunta alla moglie che proverebbe lo spionaggio a favore del Mossad. Un documento sulla cui autenticità sono stati avanzati parecchi dubbi, ma senza cambiare la situazione, nonostante le pressioni internazionali.

Roberto Cazzaniga e la truffa amorosa/ Beni sequestrati a falsa modella e amica, ma…

Djalali, medico novarese sarà giustiziato in Iran

Sulle notizie giunte oggi dall’Iran sulla situazione di Ahmadreza Djalali è arrivato il commento della Svezia. Stoccolma e l’Unione europea “condannano la pena capitale e chiedono che Djalali venga rilasciato”, le parole della ministra degli Esteri svedese Ann Linde: “Sono estremamente preoccupata per aver letto sui media oggi che l’Iran potrebbe applicare la pena di morte”. La ministra ha poi evidenziato di essere in contatto con Teheran e di aver già chiesto ripetutamente il rilascio del ricercatore.

Non è tardata ad arrivare la presa di posizione di Amnesty International. Per l’organizzazione internazionale per i diritti umani c’è ancora tempo per salvare il medico e continua a chiedere “di annullare la condanna a morte, ritirare le accuse nei suoi confronti e di consentire il ritorno immediato di Djalali a Stoccolma, dove risiedono moglie e figli che non vede da sei anni”. Infine, segnaliamo la nota diffusa dall’Upo, l’Università del Piemonte Orientale: “Sgomenti per il ritorno di questo incubo, rafforziamo tutte le iniziative, mai abbandonate, per chiedere con forza la liberazione di Ahmad. Il rettore Gian Carlo Avanzi sta risollecitando tutti i canali istituzionali per dare nuova linfa alla rete di solidarietà”.

Band P38, concerto choc al Circolo Arci/ Inneggia Brigate Rosse e oltraggia Aldo Moro

© RIPRODUZIONE RISERVATA