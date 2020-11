DJI Mini 2, drone registra in 4K/ Solo 249 gr: caratteristiche e prezzo, le novità

Arriva il drone che tutti aspettavano: DJI Mini 2. Ad un anno di distanza dalla prima versione, l’azienda cinese DJI ha deciso di sorprendere con la versione aggiornata che si può contenere nel palmo di una mano. L’aspetto è simile a quello della precedente versione e le dimensioni misurano 245 × 290 × 55 mm. Il suo punto di “forza” è rappresentato dal peso inferiore a 249 grammi e che permette quindi di rientrare nelle norme UE che ne permettono il volo senza patente. Grazie alla batteria LiPo 2S da 2250 mAh di cui è dotato, questo drone dovrebbe avere una autonomia senza vento di circa mezzora a una velocità costante di 4,7 m/s (17 km/h). Le capacità di poco inferiori al Mavic Mini di prima generazione non dovrebbero pesare sulle prestazioni che sarebbero molto simili. Con la versione aggiornata, il DJI Mini si dota di una nuova videocamera di 12 Megapixel in grado di realizzare 4K a 30 FPS. A bordo ha anche uno zoom digitale 4x. Migliorato il sistema di propulsione che permette ora una velocità massima di 16 m/s (+3 m/s rispetto a DJI Mini) e una capacità di resistenza al vento di livello 5. La funzione Return to Home permette inoltre, in caso di emergenza o batteria scarica di far tornare in automatico il drone alla postazione di partenza.

DJI MINI 2, LA NUOVA VERSIONE DEL DRONE

Tante le novità introdotte dalla nuova versione del drone DJI Mini 2. Secondo quanto riferisce Corriere della Sera, questa versione aggiornata presenta “gli stessi QuickShot con un solo tocco del Mavic Mini (Dronie, Circle, Helix e Rocket) e lancia Boomerang nella mischia”. La presenza su questo modello di 4K Hyperlapse e Panorama permette ai principianti di realizzare video in stile cinematografico. Numerose le funzionalità intelligenti in ambito foto/video tra cui QuickTransfer che abilita lo scaricamento dei contenuti a una velocità di 20 MB/s quando c’è uno smartphone vicino. L’azienda precisa inoltre che: “Utilizzando Trimmed Download, gli utenti possono facilmente ritagliare un segmento di un lungo video da modificare e scaricare. Prendersi il tempo per cercare lo scatto perfetto e preoccuparsi di una memoria insufficiente non è più un problema”. Passiamo ora al prezzo: quanto costa questo piccolo drone simile ad un giocattolo ma dotato di alta tecnologia? Il prezzo è di 459 euro e la confezione include, oltre all’aeromobile, il radiocomando, batteria, una coppia di eliche e stick di ricambio, diversi set di cavi e copertura protettiva per la videocamera. Un ottimo “passatempo” per principianti.



