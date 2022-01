Djokovic agli Australian Open: “ok esenzione per vaccino”/ Caos tennis: “è il n.1 e…”

Il mondo del tennis è nella bufera mondiale: dopo la decisione (australiana) di concedere l’esenzione da vaccino Covid per Novak Djokovic, il n.1 al mondo può serenamente partire per gli imminenti Australian Open. Di contro però, la federazione, i colleghi e la stampa mondiale sono tutti saltati sul piede di guerra non considerando giusto e corretto che a Nole sia stato concesso tale esenzione (così come ad altri 5 tennisti che come Djokovic non hanno mai chiarito la propria posizione sul tema vaccino anti-Covid, invocando la privacy).

«Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Let’s go 2022!»: si limita ad un post su Instagram la comunicazione di Djokovic per annunciare la sua partecipazione agli Australian Open. Da mesi infatti impazza la polemica sulle dichiarazioni “simil-no vax” proferite dal n.1 del circuito Atp: l’Australia, dove vigono regole anti-Covid molto stringenti, alla fine ha “ceduto” concedendo l’esenzione medica. Il campione uscente sarà dunque di nuovo in campo per difendere il titolo conquistato lo scorso febbraio 2021: il problema potrebbe a questo punto provenire da colleghi e circuito che non ha mai gradito il fatto che Nole non abbia mai rivelato se sia vaccinato o meno contro il Covid. Il capo degli Australian Open, Craig Tiley, aveva dichiarato ad inizio settimana che ad alcuni giocatori non vaccinati erano state concesse esenzioni: le domande di esenzione medica, spiega l’Adkronos Sport, «vengono valutate in forma anonima da due gruppi separati: una malattia cardiaca infiammatoria o un’altra condizione acuta sono motivi validi per ottenere il via libera». Tennis Australia ha poi fatto sapere che l’esenzione a Djokovic è stata concessa dopo «un rigoroso processo di revisione che coinvolge due gruppi indipendenti e separati di esperti medici».

CAOS NEL MONDO TENNIS: TUTTI CONTRO NOLE

La questione è stata subito tramutata in una “guerra etica” con i no vax tifosi schierati in favore della (presunta) scelta di Djokovic, e di contro i “sì vax” che contestano Novak e soprattutto la decisione delle autorità dell’Australia di concedere tale esenzione. Il punto è però prima di tutto di regolamento: nel tennis mondiale non vige l’obbligo vaccinale, né l’obbligo di un certificato anti-Covid come il “Green Pass”, ma come in ogni attività sportiva da due anni a questa parte basta la negatività al Covid dimostrata da un tampone. Di contro, l’Australian Open nel suo regolamento prevede che i partecipanti siano vaccinati; non solo, l’Australia pone l’obbligo per chiunque entri nel Paese un certificato di vaccinazione avvenuta. Le autorità sanitarie e, a questo punto anche l’Atp, hanno concesso l’esenzione ai pochi tennisti che si sono rifiutati di dire se siano o no vaccinati: la bufera è dunque esplosa, con il fratello tennista di Andy Murray (Jamie) che sbotta, «Penso che se fossi stato io a non essere vaccinato non avrei ottenuto un’esenzione, e questo è. Ma a lui è stato concesso il permesso di venire in Australia e competere». Per l’ex capitano di Coppa Davis italiana, Nicola Pietrangeli, il caso Djokovic è scandaloso: «I giocatori potrebbero anche fare sciopero, a questo punto che giochi da solo insieme a quelli che non si vogliono vaccinare. Se sei il numero 1 devi essere rispettato ma devi anche rispettare. Se il numero 34 del mondo dice non vengo in Australia, non gioca. Se lo dice il numero 1 invece gioca. Così non va bene». I due americani Tennys Sandgren e Tommy Paul rispettivamente numero 96 e 43 della classifica Atp, hanno commentato sotto il post Instagram di Djokovic con ironia: «Vieni anche tu in Australia Sandgren?», e l’altro ha risposto «Non ho la stessa spinta…».

