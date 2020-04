Djokovic-Fognini gag su Instagram/ Nole: “Mi ritirerò a 50 anni” e canta con Fiorello

Pubblicità

In questi giorni di quarantena forzata in casa per l’emergenza coronavrus, sono tanti i personaggi dello sport e non solo che ci hanno fatto divertire tra gag in diretta Instagram e siparietti comici apparsi sui social: e neppure le star del tennis si sono in tal senso tirate indietro. Dopo la challenge di Federer e le sfide casalinghe tra Fognini e Pennetta, ieri a divertire fan e follower, oltre al tennista azzurro è stato anche il numero 1 al mondo Novak Djokovic, che si è dunque messo in gioco in una lunga chiacchierata col rivale, dove sono stati tanti gli argomenti trattati. Dalla vita in quarantena (dove Fabio ha pubblicizzato la sua pasta al tonno) all’emergenza sanitaria, i due tennisti si sono lasciati andare a chiacchiere a ruota libera, dove pure si è toccato il tema del ritiro. E proprio sia questo si accende il primo scambio di battute brillanti, con Nole che ha dichiarato di volersi fermare solo a 50 anni “Per il momento non ci penso a farmi da parte”: “Peccato, sarei salito di una posizione in classifica” la risposta scherzosa di Fognini.

Pubblicità

DJOKOVIC-FOGNINI: IN DIRETTA INTERVIENE ANCHE FIORELLO

Nella lunga chiacchierata ecco che Djokovic e Fognini poi hanno raccontato a fan e follower come stanno vivendo questo contesto complicato di quarantena forzata: una situazione quanto meno difficile per due atleti come loro, abituati a viaggiare e per cui la stagione di fatto si è fermata appena prima di entrare nel vivo. A tal proposito Fognini ha dichiarato: “L’ultima settimana in cui ho giocato è stata quella della Davis in Italia, poi dovevo partire per Indian Wells. Invece poi sono rimasto a Barcellona prima di tornare in Italia. I primi dieci giorni è stata dura, non siamo abituati a questo tipo di vita, siamo abituati a stare sempre fuori, a girare. Viviamo poco la famiglia come in questi giorni”.

Ma dopo chiacchiere e gag, ecco l’ultimo colpo di scena, con l’intervento, nella diretta Instagram tra Djokovic e Fognini, di Fiorello, grande amico dello stesso tennista serbo. Lo showman, tra scherzi e chiacchiere ha di fatto nuovamente invitato Djokovic alla prossima edizione di Sanremo (aprendo dunque alla possibilità che davvero ne sia il prossimo presentatore), memore del bel siparietto di cui i due erano stati protagonisti solo pochi mesi fa sul palco dell’Ariston. E in tema di musica, ecco che i due si sono nuovamente esibiti sulle note di “Terra Promessa” di Eros Ramazzotti, per la gioia dei fan e dei follower.



© RIPRODUZIONE RISERVATA