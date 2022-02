Djokovic ringrazia Ibrahimovic: “Mi ha sostenuto”/ “Siamo amici, ci siamo parlati…”

Novak Djokovic, in vista del ritorno sul campo per il torneo di Dubai, dopo le polemiche che l’hanno coinvolto in Australia, ringrazia pubblicamente Zlatan Ibrahimovic per il supporto che gli ha dato in privato, ma anche in pubblico per affrontare la situazione. “Con Zlatan Ibrahimovic siamo amici, abbiamo parlato spesso della mia situazione in Australia. Mi ha anche sostenuto pubblicamente, cosa che apprezzo molto. Sono un tifoso del Milan e speriamo di poter vincere lo scudetto quest’anno”, ha spiegato ai giornalisti che l’hanno incontrato a Dubai come riporta Sky Sport.

Tra i due campioni esiste stima, rispetto e affetto reciproco. Di fronte alle polemiche che hanno coinvolto il numero uno del tennis mondiale, il bomber svedese ha deciso di scendere in campo pubblicamente per lui e, alla prima occasione, Djokovic ha voluto ringraziarlo allo stesso modo.

Djkovic, il ritorno sul campo dopo le polemiche

Djokovic parla apertamente del periodo post Australia spiegando di essere stato colpito dalle polemiche che l’hanno coinvolto. Dopo la situazione vissuta, il numero uno del tennis, ai giornalisti presenti al torneo di Dubai, confessa di aver avuto bisogno di tempo per ricaricarsi e ritrovare la grinta e l’energia per ricominciare ad allenarsi e a giocare. “Ci sono state molte emozioni dopo il mio ritorno dall’Australia, ho avuto bisogno di un po’ di tempo per riflettere e per riposarmi mentalmente. Poi, una volta ripreso, non vedevo l’ora di giocare a tennis e competere“, dice.

Ma come è stato accolto a Dubai dagli altri giocatori? “Finora qui la maggior parte di quelli che ho visto, non ne ho visto molti, sono stati positivi e accoglienti. Non posso dire che fosse così in Australia. Era un po’ strano. Ma qui va bene finora”, conclude come riporta la Gazzetta dello Sport.

