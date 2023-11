Djokovic spacca due racchette durante la sfida contro Rune/ Video “Chiedo scusa ai bambini”

Il tennista numero uno al mondo, Novak Djokovic, è stato protagonista di un gesto un po’ discutibile in occasione della sfida contro Holger Rune. Durante il match d’esordio del serbo nelle Atp Finals di Torino, lo stesso atleta ha spaccato due racchette, così come riportato in queste ore da numerosi media online a cominciare dal Corriere della Sera. Novak Djokovic, nonostante abbia battuto il suo sfidante (vittoria giunta in tre set), ha avuto appunto un attacco di rabbia spaccando due racchette, così come immortalato dalle telecamere (video che trovate più sotto), e alla fine dell’incontro ha voluto chiedere scusa.

DIRETTA SINNER DJOKOVIC/ Atp Finals 2023 video streaming tv: i precedenti sono negativi (oggi 14 novembre)

Sicuramente, come fa notare il quotidiano di via Solferino, quello di Djokovic non è stato l’esordio più comodo nell’appuntamento che chiude la stagione del tennis, visto che contro il talentuoso Holger Rune i precedenti erano in parità, due a due. Di conseguenza la stella serba ha dovuto sudare, e non poco, per portarsi a casa la vittoria. Nel quarto gioco dell’ultimo parziale, dopo aver subito un controbreak dall’avversario, Djokovic è esploso di rabbia prendendo a calci due racchette e spaccandole. Purtroppo non è la prima volta che si vede il serbo compiere un gesto di questo tipo, e alla fine il tennista ha chiesto umilmente scusa, rivolgendosi in particolare ai bambini.

DIRETTA/ Djokovic Dimitrov (risultato finale 2-0): Nole ha vinto l'Atp Parigi-Bercy 2023! Titolo numero 7

DJOKOVIC SPACCA DUE BACCHETTE DURANTE LA SFIDA CONTRO RUNE: LE SCUSE DEL TENNISTA

«Prima di tutto – le sue parole in conferenza stampa – grazie per essere rimasti qui nonostante l’ora (match cominciato alle 21 e durato oltre tre ore), in Italia mi sento a casa e ancora una volta avverto un’atmosfera fantastica. Ero emozionato e teso, ho spaccato anche due racchette. Scusate bambini che avete assistito a questa scena. Non sono assolutamente orgoglioso di quei momenti, però succede, cosa si può fare? Anche io sono un essere umano come tutti gli altri ma a volte c’è troppa pressione sul campo». E oggi per Djokovic un’altra sfida da “spacca racchette”, quella contro il nostro atleta di punta, Jannik Sinner, che non l’ha però mai battuto e che cercherà l’impresa approfittando del pubblico di casa.

DIRETTA/ Medvedev Djokovic (risultato finale 0-3) Us Open 2023: quarto titolo per il serbo! (10 settembre)













© RIPRODUZIONE RISERVATA