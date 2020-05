Djokovic torna in campo in Spagna/ Video, il Governo lo vieta: possibile sanzione

Pubblicità

Novak Djokovic potrebbe finire nei guai per aver violato le misure restrittive contro il Coronavirus. Il tennista serbo è tornato ad allenarsi in campo a Marbella, in Spagna, e ha anche filmato il momento: lo vediamo impegnato in uno scambio con un partner (che chiama Carlos) e nella didascalia del video pubblicato su Instagram racconta della soddisfazione nel poter giocare sulla terra, per un attimo con un telefono in mano. “Non lo raccomando ad alcun diciottenne” ha poi scritto Djokovic; non ci sarebbe niente di male in un filmato simile, che riflette anche il carattere sempre ironico e incline alla battuta del numero 1 Atp… se non che le norme in vigore in Spagna parlano chiaro, e in questo momento allenarsi su un campo da tennis è ancora vietato. Di conseguenza, Djokovic rischia ora una sanzione da parte della federazione spagnola anche se, come riporta ESPN, non ci sono ancora stati commenti in merito.

In Spagna, esattamente come in Italia, lunedì 4 maggio è iniziata la Fase 2 del Coronavirus: il Governo ha deciso di allentare parzialmente alcune delle misure restrittive in vigore, per esempio riaprendo i centri sportivi delle società di calcio professioniste (la Liga dovrebbe ripartire, stando alle ultime indiscrezioni) e permettendo agli atleti di allenarsi. Tuttavia, i centri dovrebbero rimanere chiusi: a tale proposito la Federtennis spagnola ha ricordato (proprio lunedì, ma non è chiaro se in relazione al video di Djokovic) che i tennisti si possono allenare singolarmente o insieme al proprio coach, ma che in nessun caso devono farlo su un campo da tennis. Dunque, anche se eventualmente il serbo ha rispettato la distanza di sicurezza, il suo comportamento è vietato dalle regole che sono ancora in vigore nel Paese iberico; la vicenda in ogni caso è totalmente diversa rispetto al video di Salomon Kalou che abbiamo pubblicato ieri.

Nelle scorse settimane Novak Djokovic si era fatto notare per alcune dichiarazioni di differente stampo: in quella più recente, in qualità di presidente dei giocatori Atp, aveva lanciato l’idea di un fondo di solidarietà per andare incontro ai tennisti “minori” che con la pandemia da Coronavirus non hanno entrate e si trovano maggiormente in difficoltà. Era però stata la prima dichiarazione a far discutere: il numero 1 del tennis mondiale aveva infatti rivelato di essere contrario all’eventuale obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19, rivelando che qualora uno scenario simile si dovesse verificare potrebbe decidere di non viaggiare. Adesso questo nuovo disguido, che ovviamente è stato subito notato e criticato dall’attentissimo pubblico del web: da vedere se arriverà una presa di posizione ufficiale in merito e, come già detto, una sanzione per Djokovic.





