“Dl agosto? Bene misure su turismo”/ Gnassi “Risultato decisivo per salvezza imprese”

Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e delegato Anci al Turismo, è soddisfatto delle misure del decreto agosto che riguardano il settore. C’è infatti un pacchetto del valore di 3 miliardi di euro per turismo e cultura, «pilastri strategici della nostra economia». Le misure dedicate allo sviluppo dell’industria turistica confermano, secondo Gnassi, che sono state accolte le richieste dell’Anci e le esigenze espresse dai territori. «Il decreto raccoglie le nostre battaglie su temi come sostegno alle imprese, sgravi contributivi, proroga della cassa integrazione per i lavoratori del turismo, tax credit per affitti, agenzie di viaggio e tour operator, sospensione rate dei mutui, no Imu per il settore turistico, riqualificazione delle strutture ricettive e balneari», ha dichiarato in un comunicato ufficiale. Ma Gnassi ha voluto anche mettere in evidenza due misure che ritiene «particolarmente importanti», cioè «l’aumento del fondo per il ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e la proroga per gli esercenti dell’esonero dalla tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche».

TURISMO, GNASSI “PROMUOVE” MISURE DECRETO AGOSTO

Andrea Gnassi, che ha passato al setaccio il decreto agosto per analizzare le misure pensate per il turismo, ritiene che ci sia anche la soluzione alla questione dei canoni pertinenziali marittimi, «che ancora recepisce in toto la proposta portata avanti da Anci, in sinergia con le categorie», ha dichiarato il sindaco di Rimini. Il suo auspicio è che sia una soluzione definitiva. Inoltre, nel decreto agosto sono state recepite, «così come annunciato, le istanze contenute nell’emendamento di luglio, prima vagliato positivamente poi bocciato in linea tecnica dalla Ragioneria dello Stato». Il riferimento è all’abolizione del canone Omiletici per le pertinenze e la definizione agevolata dei contenziosi. Ora si attende l’ufficializzazione in Gazzetta Ufficiale, prevista prima di Ferragosto. «Ma si va finalmente delineando un risultato decisivo per la sopravvivenza di centinaia di imprese di questo comparto strategico per lo sviluppo turistico futuro dei territori», ha concluso il sindaco di Rimini e delegato Anci al Turismo.



