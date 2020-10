Dl Agosto, voto fiducia Camera/ Diretta e novità: Cdx “Governo calpesta Parlamento”

Dopo la bagarre alla Camera di soli due giorni fa sulla risoluzione del Governo per Dpcm e proroga dello stato d’emergenza, torna l’incognita dei numeri per l’esame sul Decreto Agosto in corso questo pomeriggio: dopo il via libera al Senato, il testo “incardinato” dal Governo deve essere approvato entro e non oltre il 13 ottobre prossimo, giorno di scadenza limite per la messa in Gazzetta Ufficiale del maxi-decreto dello scorso agosto, una sorta di anticipo della Manovra di Bilancio. Dopo li slittamento dei voti sulla risoluzione Covid, il regolamento della Camera è stato modificato per permettere ai deputati ancora in quarantena per coronavirus di risultare “assenti giustificati perché in missione” e dunque abbassare così il quorum per il numero minimo legale previsto. Nel frattempo, con i tempi che stringono sul Dl Agosto, il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera causando non poche polemiche dal Centrodestra: «poniamo la fiducia sul testo della commissione identico a quello approvato al Senato», spiega il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, chiudendo di fatto la seduta che si riaggiorna – salvo sorprese – lunedì 12 ottobre alle ore 12 per le votazioni definitive sul Decreto Agosto. Tra le principali novità del testo arrivato e approvato dal senato vi è il congedo per i genitori con quarantena dei figli, lo stop alle norme sugli affitti brevi e inoltre l’innalzamento del 50% i tetti delle spese ammissibili per eco e sismabonus nelle aree del centro Italia.

DECRETO AGOSTO, IL VOTO DI FIDUCIA ALLA CAMERA

Ma il nodo politico dei numeri al Governo, tanto alla Camera quanto al Senato, resta forte: tra cambi di casacca, espulsioni (nel M5s) e quarantene per Covid, la maggioranza è sempre più risicata e si attendono oltre al Dl Agosto – che però di fatto viene “incardinato” dal Governo e con ogni probabilità passerà – anche gli appuntamenti della Nadef e dello stesso Decreto Covid che rimangono tutt’altro che scontati come passaggi parlamentari. «Io sono contrario al voto a distanza perché le deliberazioni in Parlamento sono anche frutto di confronti e scambi d’opinione in presenza. Credo però vada fatta una riflessione per evitare di paralizzare il Parlamento», ha ribadito ancora stamattina a Studio24 su RaiNews24 il Ministro D’Incà, «Non c’è nessun problema politico nella maggioranza, i numeri ci sono sia alla Camera che al Senato. Le assenze sono dovute al Covid con casi di parlamentari positivi che sono costretti a rimanere in quarantena». Di contro, l’attacco duro di Francesco Lollobrigida, capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera: «Il Governo con il voto di fiducia posto sul Dl Agosto, in discussione alla Camera, ancora una volta calpesta il Parlamento. Le prerogative dei deputati vengono cancellate per nascondere una maggioranza divisa su tutto. PD e M5s vogliono solo tenersi la poltrona e, per farlo, distribuiscono mancette che nulla hanno a che vedere con il rilancio della nostra economia, per fronteggiare una crisi che ha messo in ginocchio le imprese e strozzato le famiglie italiane. I presidenti Fico e Casellati intervengano per garantire il confronto democratico. Non si può mortificare il Parlamento, andando avanti a colpi di fiducie per blindare l’esecutivo». Conte, conclude il deputato della Meloni, «auspica il confronto ma con l’ascia stronca il dibattito parlamentare».





