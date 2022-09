DL aiuti Bis/ La soluzione per il superbonus, cosa succede adesso?

Finalmente con il DL aiuti Bis si sarebbe trovato l’accordo per il superbonus. La proposta è stata formulata dal Governo, con il quale specifica che ogni responsabilità è stata tolta alle imprese, tranne nei casi di soggetti coinvolti nella mafia e in casi di dolo.

A sottolineare l’assenza di oneri statali è proprio il partito politico Movimento 5 Stelle, dove ha specificato quanto detto nel provvedimento emanato recentemente.

DL aiuti Bis: qual è la sintesi dell’emendamento attinente al superbonus

Nel testo del partito M5S, si legge il DL Aiuti Bis preso in considerazione per trovare una soluzione al superbonus:

“Viene introdotto l’articolo 33 bis (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Con quest’ultimo si specifica che in presenza di concorso nella violazione, ma solo se con dolo o colpa grave, non si può accedere al beneficio. Si tratta di disposizioni che si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni“.

Come richiesta di Liberi e Uguali, 5 Stelle e Loredana De Petris, è stato slegato anche il nodo in merito agli insegnanti esperti. La qualifica d’accesso alla contrattazione collettiva sarà regolamentata solo e soltanto se:

“Stabilmente incentivati nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva. Questa funzione non ne comporta altre, al di fuori dell’insegnamento“.

Finalmente il DL Aiuti Bis è arrivato alla conclusione – come se fosse complesso – di restringere il campo dell’accesso al superbonus, accertandosi di escludere coloro che mettono in piedi una truffa.

Nel mese di novembre 2021 ad esempio, sono state scoperte molteplici frodi plurimiliardarie. Ciò avrebbe causato non pochi problemi nel proseguimento dell’agevolazione, che avrebbe gravato anche sui fondi.











