DL Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina/ Dal Senato l’ultimo via libera alla legge

Pubblicità

Buone notizie dalla politica per il mondo dello sport: solo oggi pomeriggio è arrivato anche l’ultimo via libera da parte del senato al DL per le Olimpiadi e Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina del 2026. Il provvedimento, che pure contiene misure relative all’organizzazione delle ATP Finals di Tennis 2021-2015 a Torino è dunque diventato legge e pure ha trovato d’accordo tutto il collegio. Alla votazione infatti erano 225 i favorevoli, nessun contratto e un solo astenuto. E’ dunque vittoria a 360 gradi per i fautori dell’edizione a cinque cerchi di Milano Cortina 2026: le Olimpiadi invernali dunque si faranno. Ricordiamo che il provvedimento era poi stato passato al vaglio della Camera dei deputati il 15 aprile scorso: anche all’ora fu pieno successo, visto che alla votazione furono ben 408 i favorevoli al decreto legge e solo due i contrari (con due astenuti).

Pubblicità

DL OLIMPIADI INVERNALI 2026, LA NOTA DEL MINISTRO SPADAFORA

L’approvazione dunque del DL per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è notizia che riempie di felicità appassionati e atleti, ma pure il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che ha subito commentato la notizia con parole di giubilo . “L’Italia riparte insieme allo sport” le prime parole del ministro, per il quale l’approvazione del provvedimento è pure segnale positivo di ripartenza dell’intero sistema Paese, oltre alla crisi economica portata dall’emergenza coronavirus, Spadafora precisa: “I Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, e le Finali ATP di Torino costituiranno una leva per la ripartenza dopo tanta sofferenza sull’intero territorio nazionale e su tutti i settori della nostra economia. Questo provvedimento infatti genererà sin da subito un’importante spinta per la ripresa economica, in modo particolare nelle aree territoriali maggiormente colpite dal Coronavirus, e avrà positive ripercussioni sulle possibilità lavorative dei giovani”.

Pubblicità

In aggiunta il ministro ha dichiarato che all’interno del provvedimento è stata inserita l’istituzione di un Forum per la sostenibilità e l’eredità olimpica, “una garanzia per i territori in tema di rispetto dell’ambiente” (tema che si è rivelato fondamentale per la vincita della titolarità dei Giochi del 2026 per Milano Cortina). Nella nota il Ministro dello sport ha poi aggiunto in chiusura: “E’ necessario mettersi in cammino con passione e determinazione potenziando anche l’intero settore dello sport di base, perché i giovani di oggi saranno i campioni delle Olimpiadi del 2026, e le loro vittorie saranno direttamente proporzionali al sostegno che riusciremo a dare allo sport di base: per tutti, per tutte le discipline e in ogni angolo del Paese”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA