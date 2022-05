Dmitry Kovalev, incontro “sospetto” con Putin/ Lui il prossimo presidente russo?

Lo scorso 9 maggio si è tenuto la consueta Parata di Mosca in ricordo della vittoria del nazismo, un evento a cui ha ovviamente partecipato il presidente della Federazione Vladimir Putin. Nell’occasione a molti non è sfuggito un colloquio fra lo stesso “Mad Vlad” e un giovane politico: di chi si tratta? Come riferisce il sito Dagospia, portale di news di gossip, attualità, sport e politica di Roberto D’Agostino, precisamente di Dmitry Kovalev. “A un certo punto – commenta Dagospia – si vede Putin che si sofferma a parlare con un giovane uomo, sotto lo sguardo stupito del ministro della difesa russo, Sergei Shoigu”.

Gas, Draghi apre: “paghiamo in rubli”/ Ue desiste a Russia “zona grigia, no sanzioni”

A puntare i riflettori sull’incontro è stato il pilota Igor Sushko, che su Twitter ha ri-postato il filmato dell’accaduto, identificando appunto l’interlocutore con il giovane capo del dipartimento dell’amministrazione presidenziale. In seguito l’account Telegram Baza ha confermato l’identità del personaggio, considerato da molti media russi e non solo, un possibile candidato futuro per il ruolo di presidente della Federazione, quindi uno dei personaggi più quotati a prendere il posto di Putin che governa da più di 20 anni.

“Esperimenti biologici su psichiatrici a Kharkiv”/ Putin accusa Pentagono (e Biden)

DMITRY KOVALEV E PUTIN: LA CONOSCENZA DURANTE UNA GARA DI HOCKEY

Del resto da tempo si mormora di problemi di salute per il capo del Cremlino, e anche durante la recente Parata lo si è visto zoppicante e con una coperta sulle ginocchia. Sembra che il presidente e Kovalev si siano conosciuti sulle piste da hockey, sport di cui entrambi sono grandi appassionati, e poi si sarebbero nuovamente incontrati in occasione appunto delle recenti celebrazioni per la vittoria sul nazismo.

Con lo scoppio della guerra in Ucraina, avvenuto il 24 febbraio scorso, il mondo occidentale, a cominciare dagli Stati Uniti, preme affinchè Putin venga destituito per lasciare spazio ad una gestione più democratica della Russia: che Kovalev sia l’uomo giusto? Per il momento Putin non ha alcuna intenzione di mollare la poltrona, ma in vista di prossime elezioni nulla è da lasciare al caso…

Terza guerra mondiale, ultime notizie Ucraina/ Bombe Russia a fosforo su Dnipropetrov

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin's hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy — Igor Sushko (@igorsushko) May 9, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA