Doc 2, Alice Arcuri è Cecilia Tedeschi/ “Vipera bionda? Per me è un trionfo”

Alice Arcuri interpreta Cecilia Tedeschi nella seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Il suo personaggio è una delle novità della seconda edizione delle serie campione d’ascolti di Raiuno. Dopo l’uscita di scena del cattivo Sardoni, l’equipe medica si arricchisce di un nuovo primario: si tratta di Cecilia Tedeschi, una ex compagna di studi di Andrea e Agnese. Cecilia sin dal suo ingresso in ospedale si è dimostrata molto fredda e distaccata con i pazienti intenzionata solo a fare carriera. Un comportamento completamente in antitesi con quello del protagonista Andrea Fanti sempre premuroso e disponibile con tutti. Attenzione la bella Cecilia non è indifferente a Dott Fanti.

Proprio l’attrice dalle pagine di TelePiù ha raccontato come è arrivata al ruolo di Cecilia: “la mia agente mi ha proposto di fare un provino. Io però non avevo ancora visto la prima stagione della fiction. Solo dopo che il provino, durato due ore e mezza, è andato bene, l’ho vista. E mi è venuto un colpo: ho capito quanto fosse importante”.

Alice Arcuri: “Cecilia Tedeschi in Doc? Non è stato difficile”

Il debutto di Cecilia Tedeschi, il personaggio interpretato da Alice Arcuri in Doc 2 – Nelle tue mani, non è passato affatto inosservato. Sui social, infatti, la new entry della serie è stata tra i più commentati con battutine non proprio tenere. Sicuramente il personaggio di Cecilia non attira molte simpatie e lo sa bene anche l’attrice Alice Arcuri che però non ha incontrato grandi difficoltà nell’immedesimarsi nei panni dell’algida primaria: “non è stato difficile. Quando il personaggio è descritto così bene basta adeguarsi. Le parole e il linguaggio forbito che usa, l’abbigliamento ricercato che ha, i tacchi a spillo che indossa sempre la rendono poco morbida”.

Proprio riguardo ai commenti social, l’attrice ha detto: “sto raccogliendo una serie di epiteti molto divertenti. Il più carino è “Alice Arcuri”, e per me è un trionfo, vuol dire che sono stata brava. Ma la velenosità di Cecilia è solo all’inizio. Mi hanno consigliato di non aprire i social per un paio di settimane perché mi distruggeranno”. Infine parlando proprio del personaggio ha rivelato: “per Cecilia mi sono ispirata a mio padre, alla sua postura e alla sua calma, anche se lui è molto più empatico. Insomma, alla fine sono riuscita a diventare un dottore, anche senza studiare 15 anni Medicina”.



