Doc 2, il cast balla sulle note di Jerusalema/ Video: show di Luca Argentero & Co.

Questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, tornerà Doc 2 con la quarta puntata dell’amata fiction targata Rai. Gli appassionati aspettano le novità e gli sviluppi della serie con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli, dopo lo stop di sette giorni fa legato al Festival di Sanremo 2022. E in questo nuovo appuntamento non mancheranno colpi di scena e momenti divertenti, come testimoniato dalla clip disponibile in anteprima…

Il cast di Doc 2, infatti, in una scena si è reso protagonista di un momento di grande passione: l’equipe medica, per scaricare la tensione delle lunghe e difficili giornate di lavoro, balla sulle note di Jerusalema, brano simbolo dell’estate 2020 e divenuta il simbolo del ritorno alla normalità post-pandemia. Una sequenza che diverte ed emoziona, soprattutto pensando a quanto trascorso nei nosocomi di tutta Italia.

Doc 2, il cast balla sulle note di Jerusalema: il video

La scelta degli autori di Doc 2 di fare ballare medici e infermieri sulle note di Jerusalema è sicuramente un modo per celebrare il lavoro dei sanitari e per riportare agli occhi della gente la speranza che ha suscitato in tutti vedere quei balli. Un grande omaggio, dunque, che ci riporta alla realtà: pensiamo ai tanti video circolati sui social network con i balli organizzati. Abbiamo assistito anche a sequenze realizzate proprio negli ospedali, come accaduto alla fine del 2020 a Merano: medici, infermieri, volontari e tutto il personale ballarono per portare speranza e spensieratezza nei giorni difficili della lotta al Covid. Immagini che nel giro di poco tempo hanno fatto il giro del web conquistando tutti. Una preghiera rivolta a Dio, un messaggio che parla di Gerusalemme (città sacra per tre religioni, ovvero ebraismo, cattolicesimo e islam) che ha fatto commuovere e divertire, esattamente come pensato dall’autore della hit, il sudafricano Master KG.

