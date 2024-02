Doc 3 Nelle tue mani/ Anticipazioni 1° febbraio 2024 e diretta: i segreti del passato di Andrea e Agnese

DOC 3 Nelle tue mani: anticipazioni e diretta puntata 1 febbraio 2024

Giovedì 1° febbraio, in prima serata, Raiuno trasmette la quarta puntata della terza stagione di Doc – Nelle tue mani. La fiction che tra come protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli, continua ad incollare milioni di telespettatori ai teleschermi e con i due nuovi episodi in onda oggi, i misteri del passato di Andrea Fanti, il personaggio interpretato da Argentero, cominceranno a venire a galla. Nella nuova puntata, oltre a dover risolvere nuovi casi, Andrea Fanti, con l’aiuto dell’amico e psichiatra Enrico Sandri, continuerà ad indagare nel suo passato sperando di ricordare tutto ciò che la sua mente continua a nascondergli.

Riuscire, tuttavia, a ricostruire il passato risulta sempre più difficile per Fanti che, oltre a dover fare i conti con la memoria che fatica a tornare, deve farli anche con Agnese, la sua ex moglie che continua a remargli contro sperando che non ricordi mai tutto ciò che è accaduto tra loro.

DOC Nelle tue mani 3, anticipazioni primo episodio 1 febbraio 2024: Fantasmi

Nel primo episodio della quarta puntata di Doc 3 – Nelle tue mani in onda oggi e dal titolo “Fantasmi”, Andrea Fanti continua ad indagare nel suo passato desideroso di ricostruire tutta quella che è stata, finora, la sya vita. Ad aiutare Fanti c’è Matilde con cui ha condiviso non solo il luogo di lavoro, ma anche una parte della sua vita privata e l’amico e psichiatra Enrico Sandri. L’indagine nel passato, però, fa emergere in Fanti dubbi anche sulle sue capacità di curare i pazienti.

Nel frattempo, Agnese proverà l’ex marito a mettere fine alla sua indagine sul passato mentre Giulia farà di tutto affinchè Andrea recuperi definitivamente la memoria. Proprio Giulia, poi, nel Policlinico Ambrosiano dovrà prendersi cura con un paziente davvero speciale, suo fratello Fabio.

DOC Nelle tue mani 3, anticipazioni secondo episodio 1 febbraio 2024: Salto nel buio

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Salto nel buio”, Andrea Fanti è ancora sulle tracce di una donna misteriosa e, dopo vari tentativi, sembra aver trovato il modo per rintracciarla ma a frenarlo è la paura di scoprire la verità. In ospedale, Damiano Cesconi si prende cura di una modella, ignaro che sia la fidanzata di suo fratello Samuele mentre Riccardo è alle prese con un caso complicato. Infine, i segreti, finora nascosti, del passato di Andrea e Agnese cominciano ad emergere.

La quarta puntata di Doc 3 – Nelle tue mani può essere seguita in diretta su Raiuno, a partire dalle 21.30, e in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere anche le puntate già trasmesse in tv.











