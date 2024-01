Doc 3 Nelle tue mani, anticipazioni/ Sara Lazzaro: “C’è un intrigo che non potete immaginare…”

Doc 3 Nelle tue mani, le rivelazioni di Sara Lazzaro su ‘Agnese’

Tutti con il fiato sospeso dopo i primi due episodi di Doc 3 Nelle tue mani; la serie tv tanto amata dai telespettatori è tornata ad allietare con le sue trame avvincenti che uniscono enigma e romanticismo. il protagonista è ancora alle prese con una forte amnesia che lo ha privato dei suoi ricordi più importanti ma lentamente qualcosa sta cambiando.

9-1-1, quinta stagione/ Anticipazioni puntata 14 gennaio 2024: panico a Los Angeles per un blackout…

In particolare, le ultime anticipazioni di Doc 3 Nelle tue mani hanno messo in evidenza un possibile tradimento di Agnese – interpretata da Sara Lazzaro – ai danni di Andrea Fanti, ma sarà davvero andata così? A rendere ancora più enigmatica la vicenda è la stessa attrice che – come riporta LanostraTv – ha rilasciato un’intervista per Tele Sette offrendo ulteriori spunti sulle ultime vicende legate alla trama.

ANTICIPAZIONI DOC NELLE TUE MANI 3/ Seconda puntata 18 gennaio 2024: ‘faccia a faccia’ tra Giulia e Agnese

Sara Lazzaro alimenta l’hype con le anticipazioni di Doc 3 nelle tue mani: “La risposta più ovvia…”

“Il riemergere di momenti del passato e del matrimonio destabilizzerà tutti. La risposta più ovvia però non sarà quella giusta ed è questo ad essere proprio spiazzante. Stavolta c’è un intrigo più grande di quello che possiate immaginare”. Queste le parole di Sara Lazzaro – Agnese nella fiction – in relazione alle anticipazioni di Doc 3 Nelle tue mani con particolare riferimento all’amnesia del protagonista, Andrea Fanti. Quest’ultimo ha avuto delle visioni con protagonista la moglie e un altro uomo in atteggiamenti affettuosi; a quanto pare però, il tradimento potrebbe non essere la risposta all’enigma.

Doc Nelle tue mani 3/ Anticipazioni 11 gennaio 2024 e diretta: sospetti e ricordi scuotono Andrea Fanti…

Proseguendo nell’intervista rilasciata a Tele Sette – come riporta LanostraTv – Sara Lazzaro non si è pronunciata oltre rispetto alle prossime puntate di Doc 3 Nelle tue mani. L’attrice si è però espressa rispetto alla crescita del suo personaggio, sempre più centrale nelle dinamiche della fiction e diventata simbolo di una fase emotiva a tratti anche drammatica. “… Diciamo che io da attrice ho cercato di instillare una sorta di ragionamento su come il dolore possa indurire una persona”, ha spiegato Sara Lazzaro, che ha poi aggiunto: “Agnese include il dolore in ogni singolo passo della sua esistenza e diventa una donna più cauta e risoluta”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA