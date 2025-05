Anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani: Agnese Tiberi muore? Quale sarà il futuro del personaggio di Sara Lazzaro

Nei giorni lo sceneggiatore Francesco Arlanch e gli attori Giovanni Scifoni, Pierpaolo Spollon e Marco Rossetti lo hanno annunciato ufficialmente: Doc 4 Nelle tue mani si farà! Le riprese inizieranno nelle prossime settimane, più precisamente a giugno, e dureranno per sei/sette mesi e dunque la nuova stagione dovrebbe andare in onda tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Chiarito che la quarta stagione della fiction di successo di Rai1 si farà non resta che chiedersi chi ci sarà nel cast, ci ritroveremo nelle nuove puntate e chi invece dirà addio. Negli ultimi giorni, stando a numerosi indizi social e dichiarazioni, sembra sempre più certo il futuro dell’attrice Sara Lazzaro nella fiction e che quasi certamente Agnese Tiberi non ci sarà in Doc 4 Nelle tue mani.

I motivi sono molteplici, innanzitutto un post dell’attrice pubblicato dopo l’ultima puntata della scorsa stagione per ringraziare tutti coloro che li hanno seguiti con affetto che sembrava una vero e proprio addio. “Agnese, le sue gioie e il suo segreto vi aspettano questa sera per l’attesissimo finale.” E poi soprattutto per motivi di trama, per coerenza narrativa. Agnese sul finire della scorsa stagione ha scoperto di aver una recidiva del suo tumore, un mesotelioma. Il mesotelioma è un tumore piuttosto aggressivo con un’infausta diagnosi. Se ha ciò si aggiunge che già in passato la serie è finita sotto accusa per improbabili miracoli narrativi a questo punto il futuro di Sara Lazzaro nel cast sembra già scritto: Agnese non ci sarà in Doc 4 Nelle tue mani?

Doc 4 Nelle tue mani anticipazioni: tornano Andrea Fanti e Giulia Giordano, chi c’è nel cast

Ad eccezione di Sara Lazzaro la cui presenza è in forse, tutti gli altri attori della fiction di successo dovrebbero essere riconfermati a cominciare dal protagonista assoluto Luca Argentero che interpreta il dottor. Andrea Fanti. “Luca Argentero ci sarà.” hanno chiarito gli sceneggiatori senza ombra di dubbio per replicare alle dichiarazioni dell’attore romano che parlava di un ciclo chiuso: “Luca stesso ha detto che se la trama della quarta stagione lo convincerà, ci sarà volentieri quindi ovviamente penseremo ad Andrea Fanti.”

Ci sarà anche il dottor Riccardo Bonvenga (Pierpaolo Spollon) alle prese con i tre specializzandi della scorsa stagione ed delle new entry. Al centro delle trama, poi, ci sarà anche la dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli), ormai diventata primario. E sarà interessante scoprire come si evolverà il rapporto con Fanti nelle nuove puntate. E poi ancora lo psichiatra Sandri, il dottor Cesconi e tutti gli altri protagonisti. Ed in attesa della messa in onda delle nuove puntate non resta che seguire il remake americano con Molly Parker ogni lunedì sera in prima serata su Rai1.