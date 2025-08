Quando esce Doc 4 Nelle tue mani? A fine agosto 2025 inizieranno le riprese della nuova stagione con Luca Argentero ma la messa in onda...

Doc 4 Nelle tue mani, al via le riprese della nuova stagione ma la messa in onda appare ancora lontana

Cresce l’attesa per l’uscita di Doc 4 Nelle tue mani, anche se la sensazione è che i fan dovranno pazientare ancora a lungo, molto a lungo, per rivedere in tv i loro amati personaggi. Infatti, sebbene le prime riprese della quarta stagione di Doc dovrebbero partire a fine agosto 2025, i tempi per vederlo in tv appaiono ancora lontani. Le riprese di Doc 4 dovrebbero concludersi entro febbraio 2026, con una lunga e meticolosa fase di post produzione che dovrebbe poi portare la serie in Rai tra dicembre 2026 e gennaio 2027.

Insomma, per rivedere Luca Argentero nei panni del mitico Andrea Fanti bisognerà armarsi di pazienza. I fan nel frattempo possono consolarsi con l’inizio delle riprese o assaporarsi qualche puntata delle prime stagioni. Nell’ultima stagione, oltretutto, ci eravamo lasciati con un colpo di scena che aveva rimescolato le carte in tavola: Andrea e Agnese erano tornati ad essere una coppia, ma un brutto male aveva colpito nuovamente la donna.

Doc 4, quando esce? Un consiglio per ingannare l’attesa

L’uscita di Doc 4 appare ancora molto lontana, dal momento che le riprese devono ancora iniziare. Nel frattempo però il pubblico e gli appassionati della serie tv con Luca Argentero si domandano se ci saranno novità nella trama e chi entrerà a far parte del cast della fiction. Ebbene, dando una sbirciata alle anticipazioni di Doc 4, apprendiamo che altri specializzandi entreranno in scena e animeranno le dinamiche della serie.

A restare centrale, inevitabilmente, sarà la figura di Andrea Fanti (interpretato da Argentero), che è il fulcro di questa amatissima fiction di casa Rai. Per chi volesse optare per un rewatch, ricordiamo, le prime tre stagioni sono disponibili in streaming gratuito su RaiPlay.

