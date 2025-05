C’era grande curiosità per l’esordio di questa sera per il remake statunitense di una delle serie tv italiane di maggior successo; aspettative rispettate dato che i telespettatori sono già alla ricerca di anticipazioni Doc per la prossima puntata del 27 maggio 2025. La storia di Amy Larsen un po’ la conosciamo; diversi punti in comune con il titolo con protagonista Luca Argentero e che ha appunto ispirato la storia della dottoressa. C’è però tanto di diverso; dagli intrecci di vita al percorso interiore, tutto nel merito di una sfida tutt’altro che semplice alle prese con la riconquista di 8 anni di vita dimenticati.

Le anticipazioni Doc per la prossima puntata del 27 maggio 2025 partono dall’episodio ‘Il primo giorno’. In realtà, non è certo una prima volta per la protagonista ma è come se lo fosse visto quanto le è accaduto. Amy Larsen, dopo l’incidente e dopo il rischio di non poter riprendere più le redini della sua professione, torna finalmente a vivere di medicina. Il consiglio ospedaliero le ha concesso la possibilità di tornare in attività dopo uno stop che, seppur durato poco, è sembrato interminabile per la protagonista.

Amy Larsen inizia a porsi domande dolorose… Anticipazioni Doc, prossima puntata 27 maggio 2025

Memoria che va, storia che non cambia; per quanto Amy Larsen debba fare i conti con la memoria persa e un buco di quasi 8 anni, in ospedale il clima sembra essere sempre lo stesso. Le ostilità sono ancora evidenti da parte di Richard che raccomanda ai colleghi di tenersi ben lontani dalla sua influenza. Nel frattempo, subito un primo caso da dirimere ma che inizialmente passerà per le valutazioni di Jake e Sonya: un gesto d’amore di un uomo anziano che, solo per la sua amata moglie, deciderà di andare sotto i ferri.

Le anticipazioni Doc per la prossima puntata – in onda il 27 maggio 2025 – proseguono con l’episodio ‘Un piccolo passo’. Amy Larsen inizia a ricostruire parte della sua memoria; sono solo immagini distorte, nebbiose reminiscenze, eppure scuotono non poco l’emotività della protagonista. Una situazione che raggiungerà il culmine quando, parlando con l’ex marito Michael, cercherà a tutti i costi di sapere cosa ha causato la morte di Danny.