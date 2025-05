Anticipazioni Doc, versione americana della fiction di Rai1: differenze con l’originale trama e cast

C’è grande attesa e curiosità per l’arrivo in tv di Doc, remake americano della fiction interamente made in Italy Doc- Nelle tue mani. La versione americana di Doc va in onda questa sera, martedì 20 maggio 2025, e dalle anticipazioni si scopre che la trama è totalmente rinnovata e stravolta a cominciare dalla protagonista. La fiction Rai, infatti, ha per protagonista Luca Argentero nelle vesti del dottor Andrea Fanti (Luca Argentero), che si ispira alla vera storia del dottore Pierdante Piccioni. Nella versione d’oltre oceano, invece, la protagonista è una donna, la dottoressa Amy Larsen, interpretata da Molly Parker.

Nelle due versioni si passa da un protagonista maschile ad una protagonista femminile, sicuramente è un cambiamento importante ma non è l’unica novità, anzi, la differenza più profonda e impattante riguarda proprio la trama e la struttura delle due serie, profondamente diverse. Nella versione italiana di Doc Nelle tue mani, quando Andrea Fanti si sveglia dal coma la sua vita passata e com’era il suo approccio con la sua famiglia, i suoi colleghi ed i suoi amici viene rivelato pian piano, attraverso flashback ed il nomignolo tutt’altro che benevolo di “Principe Bastardo”. Nel remake di Doc americano, invece, la dottoressa Amy Larsen viene presentata sin da subito com’era prima dell’incidente: dura, fredda e autoritaria.

Doc remake americano: trama originale stravolta, cast e cambiamenti nei personaggi

Non solo la figura del protagonista principale ma anche l’intero cast di personaggi è totalmente diverso tra Doc Nelle tue mani e la versione americana Doc. Il personaggio maschile principale della serie è Michael Hamda, interpretato da Omar Metwally, che è il direttore del Wastside Hospital ed il suo ruolo ricalca quello di Agnese Tiberi (impersonato da Sara Lazzaro). Il miglior amico di Andrea Fanti è lo psichiatra Enrico Sandri (Giovanni Scifoni), nel remake la migliore amica e neuropsichiatra di Amy è Gina Walker (Amirah Vann). Jake Heller, infine, interpretato dall’attore Jon Ecker, corrisponde alla dottoressa Giulio Giordano (Matilde Gioli). Il medico è innamorato di Amy anche se lei dopo l’incidente non ne ha alcun ricordo.



Altre piccole differenza riguardando i protagonisti principali: Andrea Fanti finisce in coma a causa di un proiettile sparato dal padre di un suo paziente e si risveglia dopo 12 anni quando sua figlia va già all’università. Amy Larsen finisce in coma a causa di un incidente automobilistico (come realmente successo al medico Pierdante Piccione) e si risveglia dopo otto anni. Entrambi condividono l’atroce dolore di aver perso un figlio, dolore che ha avuto un ruolo anche nella separazione dei rispettivi compagni di vita. Svelate tutte le differenza tra le due versioni di Doc nella trama e nel cast, non resta che ricordare che il remake americano va in onda a partire da questa sera su Rai1.