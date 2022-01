Doc, chi è Elisa Di Eusanio, l’attrice che fa Teresa Maraldi?/ “Per me è un dono”

Elisa Di Eusanio interpreta il ruolo di Teresa Moraldi nella seconda stagione di Doc 2 – Nelle tue mani su Rai1. L’attrice presta il volto alla caposala nell’equipe del dottor Fanti interpretato da Luca Argentero. Il suo personaggio è stato uno dei più apprezzati ed amati dai telespettatori della fiction campione d’ascolti di Raiuno. Proprio per questo motivo negli episodi della seconda stagione, il publico avrà occasione di conoscere ancor meglio Teresa, visto che la produzione e il gruppo editoriale hanno deciso di focalizzarsi anche sulla vita privata della caposala. La caposala gioca un ruolo determinante nel lavoro del Dottor Fanti: è la sola, infatti, che gli parla in modo diretto e sincero. Tra i due c’è una stima reciproca ed una fiducia unica. A prestarle il volto è l’attrice Elisa Di Eusanio, che intervistata da roadtvitalia, ha rivelato alcuni dettagli in più sul suo personaggio.

“In “Doc invece ho avuto la possibilità di provarmi con un personaggio a tutto tondo che nella seconda stagione fiorirà nelle sue sfumature più intime, non solo professionali, ma anche relative alla sfera personale e privata del personaggio consentendomi certamente di lavorare in profondità” – ha detto l’attrice.

Elisa Di Eusanio sul personaggio di Teresa Moraldi di Doc 2

Non solo, Elisa di Eusanio parlando del personaggio di Teresa Moraldi in Doc 2 – Nelle tue mani ha anche aggiunto: “sicuramente si tratta di una grande soddisfazione. Per me si tratta di un dono, sia ricevere il calore del pubblico, sia avere avuto questo importante approfondimento”. Parlando proprio del personaggio e di cosa le accomuna, l’attrice ha rivelato: “Teresa ha certamente il mio senso pratico e materno, la serietà sul lavoro e un pizzico di folli e fragilità nel privato”.

Anche l’attrice è rimasta molto sorpresa e felice del successo della serie che si conferma uno dei prodotti di maggior successo della Rai. “Assolutamente no, nessuno di noi se lo aspettava” – ha detto l’attrice che non nasconde di essere pronta anche per una terza stagione!

