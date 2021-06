Doc Nelle tue mani 2: anticipazioni, data e puntate/ Quando va in onda la nuova stagione su Rai 1?

Doc Nelle tue mani 2: partite le riprese della seconda stagione

Mentre in Tv, su Rai 1, tornano le repliche della prima stagione, il pubblico si chiede quando arriveranno le puntate della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. La fiction con Luca Argentero nei panni del primario Andrea Fanti ha riscosso un grande successo ma le riprese avrebbero dovuto avere inizio mesi fa. Poi la pandemia ha causato lo slittamento del ciak d’inizio, come comunicato anche da alcuni dei protagonisti della serie. Ciò che sappiamo è che da circa un mese le riprese sono ufficialmente partite, d’altronde Pierpaolo Spollon (alias Riccardo Bonvegna) in un’intervista rilasciata a FanPage a gennaio 2021 spiegò che “il ritorno sul set sta slittando. Non si sa ancora quando riprenderanno le riprese.” Poi a fine maggio finalmente l’inizio. Ma se ora sono iniziate le riprese, quando andranno in onda le nuove puntate di Doc?

Luca Argentero/ "Doc nelle tue mani? Siamo arrivati al cuore delle persone"

Anticipazioni Doc Nelle tue mani 2: cosa accadrà nella seconda stagione?

La messa in onda della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani è prevista per il 2022. Non conosciamo la data precisa, anche se è possibile arrivi nella primavera o poco prima. Pare, inoltre, che Doc 2 andrà in onda in 8 serate. Ma cosa accadrà in Doc – Nelle tue mani 2? Nelle nuove puntate Andrea Fanti (Luca Argentero) è sempre più determinato a ritornare ad essere primario. In questo modo non solo riuscirà an prendere le redini della sua vita lavorativa ma anche della sua squadra. Per questo si darà anima e corpo al lavoro, cercando però di sfruttare una caratteristica prima sottovalutata: l’ascolto dei pazienti.

LEGGI ANCHE:

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati/ Matrimonio in segreto, fuga in sidecar dopo il sìLuca Argentero/ Dalle Fate Ignoranti a Doc nelle tue mani, dopo la paternità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA