Doc Nelle tue mani 2/ Anticipazioni puntata 10 febbraio: il mistero di “cane blu”

Doc Nelle tue mani 2, quarta puntata su Rai 1

Dopo la pausa sanremese torna “Doc Nelle tue mani 2”. Questa sera, giovedì 10 febbraio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata la fiction con Luca Argentero tratta da una storia vera, raccontata in “Meno dodici” di Pierdante Piccioni e Pirangelo Sapegno. Le prime tre puntate della seconda stagione con le nuove vicissitudini del dottor Andrea Fanti hanno avuto un grande successo: la prima puntata ha registrato 7.054.000 telespettatori con share del 30,4%; la seconda ha interessato 6.709.000 spettatori pari al 30.6% e la terza 6.427.000 telespettatori con share del 28.5%. Grande attesa, dopo l’interruzione dettata dal Festival di Sanremo, per i due nuovi episodi che andranno in onda questa sera: il settimo “Fare una scelta” e l’ottavo “Cane blu”. Vediamo le anticipazioni.

Doc 2, il cast balla sulle note di Jerusalema/ Video: show di Luca Argentero & Co.

Doc Nelle tue mani 2 anticipazioni “Fare una scelta” e “Cane blu”

Nel primo episodio della quarta puntata di “Doc Nelle tue mani 2” dal titolo “Fare una scelta” all’ospedale arriva Silvia, ex specializzanda di Andrea: il suo caso riguarda da vicino anche Enrico (Giovanni Scifoni), di cui emerge il passato. Ad Andrea è sempre più evidente che i test di Caruso hanno l’intento di metterlo in difficoltà Doc, mentre Cecilia (Alice Arcuri) indaga sul segreto della squadra: cosa è successo davvero a Lorenzo Lazzarini? Giulia (Matilde Gioli) si avvicina ancora di più a Damiano (Marco Rosseti). Nel secondo episodio intitolato “Cane blu” si torna ai mesi della pandemia per scoprire finalmente il segreto di Doc e della sua squadra: cosa è successo nei mesi dell’emergenza? Perché il rapporto tra Carolina e suo padre Andrea sembra ormai compromesso? Si ripercorre anche l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo e verrà rivelata l’origine delle crisi di Gabriel. Finalmente Riccardo (Pierpaolo Spollon) spiegherà cosa significa “cane blu”, la formula che ripetono ogni volta che devono affrontare un ostacolo.

