Doc Nelle tue mani 2/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: Andrea sotto inchiesta

Doc Nelle tue mani 2, trama quinta puntata 17 febbraio

Questa sera, giovedì 17 febbraio, alle 2125 va in onda la quinta puntata di “Doc Nelle tue mani 2”. La fiction con Luca Argentero, ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, sta riscuotendo un grandissimo successo: la settimana scorsa la serie ha appassionato 6.344.000 telespettatori con uno share del 28,9% (nel dettaglio la prima puntata ha ottenuto 6.554.000 telespettatori e share del 26,32% e nella seconda 6.149.000 e 32%). A Doc Nelle tue mani 2 finalmente è stata rivelato il segreto legato alla morte di Lorenzo Lazzarini. Il medico, che è risultato essere il paziente zero, è morto per aver dato la sua bombola di ossigeno a un’altra paziente, rispettando fino alla fine il giuramento di Ippocrate. È stata Carolina, la figlia di Doc, a scambiare la bombola di ossigeno per volere di Lorenzo, ma quando sono arrivate nuove bombole per Lazzarini era troppo tardi. Doc si è assunto al responsabilità per proteggere la figlia, ma quanto successo sembra aver intaccato inesorabilmente il loro rapporto.

Doc Nelle tue mani 2 anticipazioni “Streghe” e “Padri”

Ecco le anticipazioni della quinta puntata di “Doc Nelle tue mani 2”. Nel primo episodio dal titolo “Streghe” in ospedale arriva una carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia: pere curarla Doc va contro i pregiudizi dell’intero ospedale. Il dottor Fanti, però, viene coinvolto direttamente nell’inchiesta sulla gestione dell’ospedale nei mesi della pandemia. In questa situazione Andrea e Agnese si ritrovano vicini. Damiano ha scoperto la ricetta che Elisa aveva fatto a Lorenzo, confermando che Lazzarini era il paziente zero. Il foglio, nascosto nel cassetto di casa di Giulia, potrebbe compromettere Doc e la sua squadra. Damiano deve decidere da che parte stare. Gabriel è davvero pronto a partire, ma qualcosa continua a tormentarlo. Nel secondo episodio di Doc Nelle tue mani 2 intitolato “Padri” i medici sono costretti a occuparsi di un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato. Intanto la frattura tra Doc e Carolina si allarga sempre di più. Riccardo riesce finalmente a staccare dal lavoro per portare Alba in una gita fuori porta, ma la loro vacanza non va secondo i piani. Damiano deve tornare a Roma per aiutare il padre: Caruso gli offre un aiuto, ma non senza chiedere qualcosa in cambio…

