Doc – Nelle tue mani 2/ Anticipazioni puntata 27 gennaio Rai 1: Andrea aiuta Agnese

Doc – Nelle tue mani 2, terza puntata, oggi 27 gennaio su Rai 1

Questa sera, giovedì 27 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il terzo appuntamento con la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”. La fiction con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti sto riscuotendo un grande successo: la prima puntata ha registrato 7.054.000 telespettatori, share 30,4% (primo episodio: 7.301.000 – 29,19%, secondo episodio: 6.804.000 – 31,97%), la seconda puntata ha interessato 6.709.000 spettatori pari al 30.6% (primo episodio: 7.006.000 – 28.6%, secondo episodio: 6.422.000 – 33%).

La prossima puntata di “Doc 2” non andrà in onda giovedì 3 febbraio, per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2022. Il dottor Fanti e la sua squadra di medici torneranno in prima serrata su Rai 1 giovedì 10 febbraio. Ecco le anticipazioni della terza puntata di “Doc – Nelle tue mani 2”.

Doc – Nelle tue mani 2, anticipazioni episodi “L’attenzione” e “Il gusto di vivere”

Nel primo episodio della terza puntata di “Doc 2 – Nelle tue mani” dal titolo “L’attenzione” Andrea Fanti si trova in diretta competizione con Cecilia Tedeschi, il nuovo primario, e si prende diversi rischi per difendere il suo reparto. Doc ne approfitta per coinvolgere e aiutare anche l’ex moglie Agnese, che, a causa dell’inchiesta in corso, ha dovuto lasciare l’incarico di direttore sanitario e tornare a fare il medico. Nel secondo episodio di“Doc – Nelle tue mani 2” dal titolo “Il gusto di vivere” tra Andrea e il chirurgo Edoardo Valenti scoppia una piccola guerra a causa di Carolina, affascinata dall’attitudine del chirurgo. Intanto Doc deve affrontare il caso di un ragazzo con genitori molto presenti: si ritrova così costretto a mettersi in discussione come padre. Gabriel ed Elisa seguono il caso di uno chef stellato un po’ troppo aggressivo: per i due ragazzi è arrivata l’occasione per affrontare il loro passato insieme.

