Doc Nelle tue mani 2/ Anticipazioni sesta punta 3 marzo: Andrea primario per un giorno

Questa sera, giovedì 3 febbraio, alle 21.25 va in onda la sesta puntata di “Doc Nelle tue mani 2”. La fiction con Luca Argentero, ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, si sta avvicinando alla conclusione: l’ultimo appuntamento è previsto per giovedì 17 marzo, sempre in prima serata su Rai 1. Due settimana fa la serie si è riconfermata leader della serata, nonostante lo scontro diretto con il Grande Fratello Vip 6 su Canale 5: la quinta puntata ha conquistato 6.561.000 spettatori pari al 28.7% di share. Sono ancora molte le questioni in sospeso che coinvolto Andrea Fanti e la sua squadra: Damiano Cesconi ha consegnato a Caruso la foto del certificato di Lorenzo Lazzarini, che prova che il medico è stato il paziente zero dentro il Policlinico. L’avvocato come userà il documento contro Andrea? E Giulia come reagirà al tradimento di Cesconi?

Doc Nelle tue mani 2, anticipazioni della puntata di oggi

Ecco le anticipazioni della sesta puntata di “Doc Nelle tue mani 2”. Nel primo episodio dal titolo “Ragioni e conseguenze” in ospedale viene ricoverata la madre di Manuel, il bambino che Agnese e Davide hanno in affido. L’incontro con la donna, costringerà Agnese a rimettere in discussione tutto, soprattutto il suo rapporto con Andrea. Giulia scopre che Damiano ha consegnato a Caruso il certificato di Lorenzo, la dottoressa non sembra disposta ad ascoltare le sue motivazione. Dopo quanto successo, Gabriel finalmente decide di aprirsi con la psicologa. Nel secondo episodio intitolato “Gold standard” per Andre è arrivato il giorno della simulazione di primariato, senza alcun preavviso. Doc torna a indossare il camice bianco, ma un improvviso blackout informatico dei sistemi dell’ospedale lo costringe a una serie di scelte rischiose che potrebbero mettere a rischio il suo futuro. Durante l’emergenza Cecilia e Doc lavorano fianco a fianco. Gabriel, dopo aver confessato al reparto una verità dolorosa, si prende cura di una paziente speciale Alba è sempre più in difficoltà con Riccardo: i due resteranno insieme.

