Doc Nelle tue mani 2, non va in onda/ Quando torna? Al suo posto Speciale Tg1

Doc – Nelle tue mani 2, non va in onda oggi 24 febbraio

Questa sera, giovedì 24 febbraio, non andrà in onda l’appuntamento con la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”. La fiction con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti lascia spazio allo speciale del Tg 1 per tutti gli aggiornamenti sulla situazione in Ucraina, dopo l’invasione russa di questa notte: “Cambio di Programmazione Prima Serata #Rai1 #24febbraio La fiction #DocNelleTueMani2 non andrà in onda. Tutti gli aggiornamenti su #RussiaUcraina alle 21.25 con Speciale Tg1”, è il tweet pubblicato poche ore fa dalla Rai. Oggi le reti Rai si stanno dando il cambio per garantire l’informazione sull’attacco russo all’Ucraina, a partire dalle edizione straordinarie dei Tg. Lo Speciale del Tg1, che prende il posto di “Doc 2”, andrà in onda dalle 21.25 alle 23.30. A seguire andrà in “Porta a porta” con Bruno Vespa.

Doc – Nelle tue mani 2, quando torna?

I fan di “Doc – Nelle tue mani 2” dovranno aspettare qualche giorno in più per vedere i nuovi episodi della fiction con Luca Argentero. Molto probabilmente la puntata prevista per oggi, giovedì 24 febbraio, slitterà direttamente a giovedì prossimo, 3 marzo: difficile immaginare un’altra collocazione nel palinsesto televisivo. Non è da escludere che nei prossimi giorni anche altri programmi potrebbero subire la stessa sorte di “Doc 2” per lasciare spazio agli aggiornamenti sulla situazione in Ucraina. Ricordiamo che nei prossimi episodi di “Doc 2” Andrea Fanti tornerà a vestire il camice da primario per un giorno, ma come sempre non mancheranno i colpi di scena. Cosa succederà tra Giulia e Damiano? Carolina riuscirà a superare i suoi problemi? Gabriel partirà o resterà a Milano? Alba e Riccardo resteranno insieme?

