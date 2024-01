DOC Nelle tue mani 3/ Anticipazioni 18 gennaio 2024: Giulia aiuta Andrea a recuperare la memoria

DOC Nelle tue mani 3, anticipazioni primo episodio 18 gennaio 2024 “Perfetta”

C’è un nuovo appuntamento con DOC Nelle tue mani 3: stasera, 18 gennaio 2024, va in onda la seconda puntata della fiction Rai con Luca Argentero. Si inizia col primo episodio dal titolo “Perfetta.” In questa stagione, Andrea Fanti sta iniziando a ricordare sempre di più. Sono frammenti di memoria, ma indispensabile per Doc, perché potrebbero aiutarlo a far luce su molti aspetti della sua vita. Inevitabilmente questa nuova condizioni influenza le due donne della sua vita. Da un lato c’è Agnese, che teme che Andrea possa ricordare eventi che desiderava restassero nascosti; dall’altro c’è Giulia, che ancora spera che lui possa ricordare il loro amore. Andiamo alle anticipazioni di stasera.

Nell’episodio “Perfetta” di DOC Nelle tue mani 3, Fanti scava alla ricerca di nuovi ricordi e, ora che ha finalmente incontrato la sua “vela”, ha una pista chiara da poter seguire. A supportarlo c’è Giulia che, oltre ai problemi di Andrea e ad occuparsi di una direttrice d’orchestra appena ricoverata, deve però pensare anche alla direzione che prenderà la sua carriera. Nel frattempo, in reparto arriva un famoso travel blogger, il quale viene affidato alle cure di Federico. Il loro incontro, però, non sarà così idilliaco e potrebbe creare più di qualche problema.

Anticipazioni DOC Nelle tue mani 3, trama secondo episodio “Sogni”

Nel secondo episodio di DOC Nelle tue mani 3 intitolato “Sogni”, sempre in onda stasera 18 gennaio 2024, in ospedale arriva un panettiere con strani sintomi che viene ricoverato nel reparto. Mentre i medici si occupano di lui, cercando di formulare una diagnosi plausibile, la ricerca della memoria di Doc arriva a un punto morto. Forse non era quella la pista da seguire. Tuttavia, Fanti può sorridere di nuovo perché potrebbe aver trovato una nuova “vela”. Stavolta sarà quella giusta? Intanto, il concorso di cori in onore di Mattia si terrà a breve.

Andrea cerca di convincere Agnese ad accompagnarlo, mentre in reparto sale la tensione. Federico finisce sotto pressione e ha fatica a gestire il tutto. Invece, Riccardo si trova ad affrontare un caso che lo manda in crisi e non fa che peggiorare il suo rapporto con Martina, che arriva al limite.

DOC Nelle tue mani 3: dove vederlo in streaming?

DOC Nelle tue mani 3 va in onda ogni giovedì su Rai 1 con una nuova puntata in prima assoluta. Oltre che vederla in tv, il pubblico può anche seguirla in diretta via streaming: la fiction è infatti disponibile su RaiPlay con tutti gli episodi, non solo di questa stagione, ma anche delle precedenti. Per guardarla sulla piattaforma on demand bisogna solo registrarsi in maniera gratuita; solo così potrete usufruire di tutti i servizi messi a disposizione su RaiPlay.

