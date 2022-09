“Doc – Nelle tue mani 3” non si farà nel 2023/ Luca Argentero: “Il dottor Fanti…”

La messa in onda di “Doc – Nelle tue mani 3“, la terza stagione della fortunata serie tv di Rai Uno che ha come protagonista principale Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, non sarà così imminente. Una rivelazione che è giunta da parte dello stesso attore torinese nell’ambito di un’intervista concessa a “Tv Sorrisi e Canzoni”, nella quale ha introdotto il suo esordio sul bancone di “Striscia la Notizia”, ma non ha potuto fare a meno di rispondere ad alcuni quesiti su “Doc – Nelle tue mani 3”.

Nel 2023 non c’è alcuna possibilità di vedere i nuovi episodi di Doc: l’ha detto chiaramente Argentero, sottolineando che la fiction tornerà nel 2024, come confermato dal diretto interessato. Questo il suo virgolettato: “Doc ritornerà non prima del 2024, l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime…“. Di fatto, le medesime tempistiche che si sono osservate tra la prima e la seconda stagione: Doc ha debuttato nel 2020, tornando poi in prima serata il giovedì su Rai Uno nel 2022.

LUCA ARGENTERO: “DOC – NELLE TUE MANI 3” SI FARÀ, MA SOLO NEL 2024

Ricordiamo che “Doc – Nelle tue Mani” consta di otto puntate a stagione e questa caratteristica dovrebbe essere mantenuta anche per il terzo anno della serie. Di fatto, almeno 24 mesi occorrono tra una stagione e l’altra per consentire agli autori di stendere il copione e alla troupe e agli attori di fare il proprio lavoro nel migliore dei modi.

Naturalmente, i fan di “Doc – Nelle tue mani” sono rimasti delusi da queste tempistiche tanto dilatate, però è logico che, quando si è al cospetto di una lavorazione così grande, l’attesa non può essere minima. Servono le idee, le sceneggiature, i copioni, le riprese: in quest’ultima fase si allestisce il set e lo si mantiene aperto per alcuni mesi. Non dimentichiamo poi il lavoro di montaggio, che non è relativo unicamente alle puntate, ma anche ai trailer per il lancio della nuova stagione e quelli di passaggio fra una puntata e l’altra.

