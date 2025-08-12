Doc Nelle tue mani 4 anticipazioni, new entry spiazzante nel cast della quarta stagione accanto a Luca Argentero, ecco chi è: Cristina Marino

Anticipazioni Doc Nelle tue mani 4, new entry d’eccezione nel cast della quarta stagione: Cristina Marino, moglie di Luca Argentero

Novità clamorose e inaspettata per la quarta stagione di Doc Nelle tue mani, la fiction di Rai1 ispirata alla vera storia del medico Pierdante Piccioni ha sin da subito conquistato i telespettatori brillando negli ascolti. Gli attori, tra cui il protagonista Luca Argentero, sono tornati sul set a maggio per girare le nuove puntate che andranno in onda, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, nella primavera del 2026. Ed adesso è arrivata una clamorosa novità lanciata da Vanity Fair: Cristina Marino, moglie di Luca Argentero sarà nel cast di Doc 4 Nelle tue mani.

Chicago Fire, Med e PD crossover: anticipazioni finale "One Chicago"/ Ruzek rimane intrappolato sotto terra

Il noto magazine, infatti, riporta che la coppia, insieme ai due figli Nina Speranza e Noè Roberto, si stanno godendo le vacanze in Puglia ma ben presto saranno tutt’e due sul set per girare la nuova puntate della fiction di successo. Marito e moglie lavoreranno dunque fianco a fianco anche in altri due serie Ligas e Call my agent a dieci anni di distanza dal 2015 quando si sono conosciuti in un altro set, quello di Vacanze ai Caraibi. I due inoltre sono entrambi molto attivi sui social dove condividono la loro quotidianità mentre lei è anche un influencer, ed adesso saranno non solo una coppia nel privato ma anche nel lavoro.



Perché Sissi 5 non ci sarà: spiegazione del finale della fiction di Canale 5/ La produzione svela il motivo

Doc 4 Nelle tue mani, Cristina Marino entra nel cast ma ruolo top secret

Cristina Marino entrerà nel cast di Doc Nelle tue mani 4, novità sorprendente e inaspettata ma Vanity Fair non si è sbilanciata oltre, non è ancora stato rivelato quale sarà il personaggio interpretato e neanche se sarà presente solo per una puntata o per l’intera stagione. Quel che è certo è che sicuramente per entrambi lavorare nello stesso set sarà emozionate e speciale. L’aggiunta di Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero nel cast di Doc 4 rappresenta un ulteriore tassello in un cast già variegato e affiatato che genererà non poca curiosità. Nel frattempo in attesa del ritorno in onda della fiction di Rai1 record di ascolti che è stata esportata in tanti altri Paesi trapela già le prime anticipazioni.