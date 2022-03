Doc nelle tue mani, Alberto Malanchino ha litigato con Spollon?/ “Ci sono state divergenze ma…”

Alberto Malanchino fa chiarezza sul suo rapporto con Pierpaolo Spollon

L’attore che interpreta Gabriel nella serie di successo “Doc Nelle tue mani” ha rilasciato un’intervista a FanPage. Alberto ha spiegato di avere avuto delle divergenze di pensiero con Spollon senza però che questo abbia intaccato il loro rapporto. I due attori si stimano e continua a volersi bene: “In realtà, non è successo niente di grave. Con Pierpaolo ci sentiamo, ci vogliamo bene. Su questo voglio tranquillizzare tutti. Semplicemente ci sono state delle divergenze su alcuni pensieri e abbiamo trovato una quadra, come succede anche nelle famiglie. Tieni presente che stiamo insieme dai sei agli otto mesi, siamo un gruppo di dieci, quindici attori più o meno della stessa età. Mangiamo insieme, giriamo sette, otto scene al giorno tutti i giorni. Ci può stare che ci siano delle piccole divergenze, ma questo senza limitare o danneggiare un rapporto. Siamo tutti professionisti e adulti, c’è stima”, ha dichiarato.

Anticipazioni Doc nelle tue mani 2, ultima puntata 17 marzo/ Morte Lorenzo, Fanti...

L’attore ha poi rivelato che il suo personaggio potrebbe tornare anche nella terza stagione. D’altronde Luca Bernabei ha già confermato che ci sarà una terza stagione e pertanto si sta cercando già di capire chi tra i protagonisti continuerà a far parte del progetto. Alberto Malanchino ha tenuto le porte aperte: “Per quanto riguarda Gabriel, lì fa molto l’innegabile bravura degli sceneggiatori. Magari in due stagioni c’è stata un’evoluzione incredibile del personaggio e pensi che più di quello non possa dare. Poi arriva la terza stagione e ne vuoi di più perché scopri dettagli ancora più incredibili su di lui. Quindi sicuramente c’è stata una grandissima crescita da parte di Gabriel, ma volendo potrebbe essere ancora più grande”.

DOC NELLE TUE MANI 2/ Diretta e anticipazioni 10 marzo 2022: Cecilia scopre la verità

Alberto Malanchino è fidanzato?

Sulla vita privata di Alberto Malanchino non si sa nulla. Non sappiamo se l’attore abbia o meno una compagna. Nell’intervista a FanPage l’attore si è trincerato dietro un assoluto riserbo e ha solo dichiarato: “Ho firmato un contratto con me stesso di non divulgazione (ride, ndr). Posso dire che in questo momento sto bene”. Una dichiarazione che alimenta dei sospetti. Alberto sta bene perché ha trovato la persona giusta o perché nel lavoro sta raggiungendo dei traguardi importanti? Al momento non lo sappiamo. l’attore è molto geloso della propria privacy ma sappiamo che è particolarmente legato alla madre e alla sorella.

Gianmarco Saurino, Lorenzo Lazzarini in DOC/ "Sono timido e indosso maschere"

Alberto Malanchino però può vantare tante corteggiatrici. In un’intervista a Donna Moderna, l’attore ha confidato di ricevere sorprese inaspettate da parte delle sue fan: “Mi sorprende quando mi arrivano regali, una volta una ragazza mi ha mandato una scatola piena di vasetti di miele e poi ha buttato lì che era anche single”, ha detto. Alberto ha conosciuto il successo proprio grazie a Doc Nelle tue mani: “È stata una scommessa vinta nonostante le mille paure dell’inizio: c’era il timore di proporre un medical in prima serata, e poi che potesse sembrare Dr. House, e ancora che si parlasse di medicina in piena pandemia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA