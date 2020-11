DOC NELLE TUE MANI/ Anticipazioni 12 novembre: Chiara necessita di un trapianto

Nuovo episodio per Doc – Nelle tue mani, il medical drama di Rai1 con Luca Argentero e Matilde Gioli giunto ormai al suo ottavo appuntamento. In questa occasione, ritroviamo Andrea Fanti e gli altri personaggi ancor più diversi rispetto a come gli avevamo lasciati (sia nel bene che nel male): Andrea, per esempio, si mostra straordinariamente competente ed esperto nel diagnosticare il male di Chiara, una patologia rara al fegato che in pratica ha condizionato tutta la sua vita. Gabriel è il primo a notare con quale maestria e prudenza Andrea si sia mosso nella diagnosi, adoperando una tecnica singolare da medico davvero ‘esperto’. Ma Fanti non piace a tutti: il direttore, per esempio, rimane turbato dalle sue indagini sul Satonal e medita di allontanarlo dall’ospedale.

Doc Nelle tue mani: le storie di Chiara e Tommaso

Poco fa accennavamo a Chiara: nell’ottava puntata di Doc – Nelle tue mani, quest’ultima si riavvicina a Lorenzo a seguito del suo ricovero in ospedale. Chiara, infatti, non ha ancora chiuso le sue vicende con la droga, anche se nega di fare ancora uso di stupefacenti. Effettivamente, la ragazza è pulita: ha ‘solo’ una malattia rara che si scopre attanagliarla da sempre, e il suo amico medico la accompagna piano piano verso la sua rinascita con un nuovo organo. Ancora, Giulia si conferma dottoressa ‘geniale’ alla stregua di Andrea, e questo perché ha un’intuizione riguardo al malessere di Tommaso, ragazzo ricoverato in ospedale con i sintomi di una sospetta meningite. Tommaso non ha un buon rapporto con sua madre, ma l’esperienza del reparto – oltre alla vicinanza dello staff medico – consente a lei di ammettere i suoi errori e di tornare serena a riabbracciare suo figlio.

Doc Nelle tue mani: anticipazioni nona puntata 12 novembre

S’intitola Veleni, la nona puntata di Doc – Nelle tue mani, la fiction con protagonista Luca Argentero in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1. Nell’episodio in questione, trasmesso singolarmente per lasciare spazio ad AmaSanremo, Andrea si trova ancora una volta nell’occhio del ciclone. Doc viene infatti accusato da un ex specializzando di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica. A fronte del biasimo, Andrea praticamente soccombe: non può in nessun modo difendersi, visto che soffre di amnesia e anche quel periodo è oggetto della sua perdita di memoria. A questo punto, Fanti prova ad appellarsi al sostegno dei suoi affetti, le persone che – in generale – gli hanno sempre gravitato attorno. In tutto questo, Agnese ha un malore improvviso, il che non fa che aumentare il grado di preoccupazione di Andrea. Infine c’è Chiara, ancora in attesa del suo trapianto di fegato insieme all’amico Lorenzo.



