Doc nelle tue mani/ Anticipazioni 2 aprile: Andrea è a due passi dalla verità?

DOC NELLE TUE MANI ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 2 APRILE 2020

Nella prima serata di oggi, giovedì 2 aprile 2020, Rai 1 trasmetterà due nuovi episodi di Doc Nelle tue mani in prima Tv assoluta. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Niente di personale” e “Una cosa che fa male”.

EPISODIO 3, “NIENTE DI PERSONALE” – Andrea inizia la sua nuova vita in ospedale. Agnese ha accettato di ammetterlo come specializzando: il medico continua a manifestare un grande cambiamento rispetto all’uomo che era in passato. Persino i pazienti che aveva in cura stentano a riconoscerlo e con fatica cercano di abituarsi al cambio di ruoli. Al suo fianco ci sarà ancora Giulia, che non gli ha ancora rivelato quale rapporto avessero e che si ritroverà con Fanti a seguire un complicato caso di una giovane manager.

EPISODIO 4, “UNA COSA CHE FA MALE” – Gli specializzandi entrano ancora di più in competizione quando un paziente importante per Giulia viene ricoverato in ospedale. Andrea ha così la possibilità di conoscere davvero i suoi nuovi colleghi, mentre continua a cercare ogni mezzo per recuperare la memoria. Fanti infatti è sicuro che tutto ciò che è contenuto nel suo account email potrebbe aiutarlo a ricordare, ma prima deve scoprire la password di accesso e decide di coinvolgere l’intero reparto. Qualcuno però è deciso ad impedirgli di scoprire la verità.

DOC NELLE TUE MANI, DOVE SIAMO RIMASTI

Eecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Doc Nelle tue mani: in seguito ad un tragico evento, Andrea Fanti (Luca Argentero) perde la memoria e la possibilità di essere ancora primario di Chirurgia. Venti giorni prima, Fanti si ostina con una paziente, che tratta male ma di cui intuisce le gravi condizioni di salute. La Rivali tenta di andare via dall’ospedale, sicura che il medico stia mentendo, ma le parole di Fanti la convincono a rimanere. Poco dopo, il medico scopre che un collega, il dottor Sardoni (Raffaele Esposito), ha cercato di rubare la cartella clinica di un paziente deceduto per errore. Non riesce tuttavia a denunciarlo: il padre di Pavesi gli spara e lo manda in coma. Al suo risveglio, Andrea afferma di trovarsi nel 2008, dodici anni prima della tragedia. All’inizio è difficile per il medico comprendere che i suoi ricordi sono scivolati via. Così come per Giulia (Matilde Gioli), la dotoressa che aveva una relazione con il medico e che ora si ritrova dimenticata. Venti giorni dopo, Andrea recupera le forze e l’amico Sandri (Gio-vanni Scifoni) cerca di aiutarlo, sicuro che possa in qualche modo guarire.

Anche se per il medico è dura fare i conti di non ricordare nemmeno di aver perso uno dei due figli in quegli anni. Sandri alla fine convince Andrea a farsi ricoverare ancora in reparto: il suo caso viene assegnato a Giulia, che si limita solo a dirgli di essere la sua assistente. Sardoni invece non è solo riuscito a sfuggire alla denuncia, ma è stato anche nominato primario al suo posto. In reparto, Andrea fa la conoscenza di Jacopo, un ragazzo colpito da ischemia che cerca di nascondere la verità sul proprio malore. Intanto, Giulia riprende duramente la giovane Alba a causa della sua incertezza: la madre della specializzanda, la dottoressa Martelli, le consiglia di cambiare ospedale per riuscire a sopravvivere al tirocinio. Mentre cerca di aiutare Jacopo in ogni modo, Andrea deve anche combattere contro i ricordi del figlio Mattia. Sandri decide di prescrivergli gli psicofarmaci, mentre l’ex moglie Agnese (Sara Lazzaro) cerca di convincerlo con l’aiuto di Sardoni di richiedere una pensione di invalidità e di rinunciare ad essere medico. Fanti però decide di prendere tempo e riguardando una foto di Jacopo, intuisce che la causa della sua ischemia è la sindrome di Moschowitz, una malattia rara. Dopo aver salvato la vita del ragazzo, il primario propone ad Agnese di lasciarlo in ospedale come specializzando. E’ disposto a ricominciare tutto da capo. Anche con l’ex moglie, che intende riconquistare



© RIPRODUZIONE RISERVATA