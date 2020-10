DOC NELLE TUE MANI/ Anticipazioni 22 ottobre: lo staff alle prese con un’emergenza

È partito ieri il secondo ciclo di puntate di Doc Nelle tue mani, la serie con protagonista Luca Argentero interrottasi bruscamente nella primavera scorsa a seguito dello scoppio dell’emergenza coronavirus. Nel primo episodio, ritroviamo i protagonisti non più maturi di quanto li avevamo lasciati, con Andrea ancora alle prese con sua moglie Agnese e gli altri fantasmi del passato. Più che fantasmi, però, si tratta di persone in carne e ossa, che come tali presentano ben più della silhouette eterea ed evanescente con cui compaiono nella mente del Doc. Di fatto, i suoi ricordi sono ancora poco chiari e soprattutto incompleti: è ancora da vedere se questo sia un bene o un male, visto che gli accadimenti recenti gli hanno permesso quantomeno di riavvicinarsi alla donna.

Il cambiamento di Andrea

L’unico problema è che le persone non sono computer, e il reset avvenuto nella mente di Andrea non può essere risolutivo. Qualcosa – le emozioni, forse – contribuisce a risvegliare in lui nuove consapevolezze soprattutto per quanto riguarda la sua sfera affettiva. Gioca una parte importante anche il suo intuito, e questo non solo nelle sue vicende personali, ma anche nei casi dei pazienti che di volta in volta è chiamato ad assistere. Il suo parere non è mai di tipo strettamente medico: anzi – come dimostra con Roberto e Susanna – Doc è ben in grado di fornire loro un supporto umano caratterizzato da un forte coinvolgimento emotivo. Sarà che lui ci è stato dall’altra parte e ha ben capito – a differenza dei suoi colleghi – che cosa significa aver bisogno di aiuto.

Doc Nelle tue mani: anticipazioni seconda puntata

Torna giovedì prossimo, 22 ottobre, Doc Nelle tue mani, la fiction di Rai1 in onda per la seconda puntata con due nuovi episodi dal titolo Cause ed effetti e L’imprevisto. Nel primo, Andrea si occupa di ricostruire il passato a partire dalle vicende antecedenti alla sparatoria, la circostanza contingente che gli ha causato l’amnesia. Marco si rivela poco disposto a collaborare con lui, anche se di fatto è il responsabile del decesso di quel paziente di cui Andrea ha appena recuperato la cartella clinica. Anche con Agnese le cose non vanno bene, e Doc fatica ancora a ricostruire un rapporto equilibrato con lei. Stessa cosa per le coppie Alba-Riccardo e Gabriel-Elisa, per cui le cose si complicano contestualmente. Nel secondo episodio, i medici del reparto si trovano costretti a far fronte a un’impennata di ricoveri a seguito di un incidente ferroviario. Tra i feriti c’è anche una ragazza che Riccardo conosce bene, e con cui torna a interfacciarsi per la prima volta ad anni di distanza dal loro ultimo incontro.



