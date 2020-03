Doc – Nelle tue mani / Anticipazioni 26 marzo: Luca Argentero alla guida del cast

DOC – NELLE TUE MANI, LA SERIE TV

Al via il nuovo medical drama italiano Doc – nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero e in onda su Rai 1 da oggi, giovedì 26 marzo 2020, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, dal titolo “Meno 12” e “Selfie“. Conosceremo da vicino Andrea Fanti, un medico che ha perso la memoria e non ricorda più che cosa è accaduto nei suoi ultimi dodici anni. Da specialista della Medicina diventa così un paziente come tanti altri, privo di qualsiasi memoria che riguardi non solo la sua carriera, ma anche gli affetti più cari. Per ritornare a seguire la sua missione, Andrea inizierà a ripercorrere i primi step della sua professione e da chirurgo diventerà specializzando. Stare in ospedale del resto lo fa sentire sicuro, mentre tutto attorno a sè è avvolto nella nebbia. Diretta da Ciro Visco e Jan Maria Michelini, la fiction si ispira alla storia di Pierdante Piccioni, raccontata nei libri Meno Dodici e Pronto soccorso che il protagonista ha scritto con Pierangelo Sapegno, edizione Mondadori.

Nel cast, troveremo Argentero al fianco di Matilde Gioli, interprete di Giulia Giordano. Una dottoressa che ha appreso tutto da Fanti e che ora si ritrova ad essere la sua guida, anche se in passato hanno condiviso molto di più: una storia d’amore che si infrange a causa degli ultimi eventi. Conosceremo inoltre Lorenzo Lazzarini, con il volto dell’attore Gianmarco Saurino, un caro amico e collega di Andrea, innamorato di Giulia e incapace di dichiararsi in modo aperto. Nel cuore e nella vita del protagonista c’è anche spazio per Agnese Tiberi, interpretata da Sara Lazzaro, l’ex moglie di Fanti e alla guida della struttura ospedaliera.

Il loro matrimonio si è frantumato dieci anni prima, ma Fanti ha ancora nei sentimenti nei suoi confronti e cercherà di riconquistarla. I due hanno inoltre una figlia, Carolina, il personaggio di Beatrice Grannò, una studentessa modello che vive ancora il dramma della perdita del fratello minore. Fra le amicizie di Fanti troveremo anche Enrico Sandri, neuropsichiatra e amico che seguirà il medico nella sua riabilitazione. Diverso invece il rapporto con Marco Sardoni, alias dell’attore Raffaele Esposito, che riuscirà a non subire la radiazione dall’Ordine proprio grazie all’amnesia dell’ex primario. Nel cast figurano inoltre Silvia Mazzieri (Alba), Pierpaolo Spollon (Riccardo), Simona Tabasco (Elisa) e Alberto Malanchino (Gabriel).

DOC – NELLE TUE MANI ANTICIPAZIONI DEL 26 MARZO 2020

EPISODIO 1, “MENO 12” – Andrea Fanti è un brillante primario di chirurgia che ha sempre vissuto con distacco il suo rapporto con i pazienti. La sua vita cambierà a causa di un proiettile nella testa sparato dal padre di un paziente deceduto e che gli provocherà una forte perdita di memoria. Non appena risvegliato dal coma, Andrea scoprirà infatti di non ricordare nulla degli ultimi dodici anni e non solo quanto fatto come medico, ma anche i volti dei suoi amici e della sua famiglia. Persino la morte del figlio minore è svanita assieme a tutto il resto, anche se il dolore di quella terribile perdita continua ad echeggiare nel profondo della sua anima.

EPISODIO 2, “SELFIE” – I medici sperano che Andrea possa riacquistare la memoria con il tempo e per questo decidono di ricoverarlo in Medicina Interna. Giulia, la donna del suo cuore ed ex discepola, continua a seguire i suoi progressi da vicino, ma stenta a riconoscere quell’uomo che ha sempre amato. In corsia invece continuerà a fare tesoro dei consigli ricevuti da Fanti in passato e che comportano il completo distacco emotivo da qualsiasi paziente. Andrea intanto inizia ad interessarsi a Jacopo, un ragazzino ricoverato nella sua stessa stanza ed affetto da una patologia particolare. Il ragazzo nasconde un segreto: di che si tratta?



