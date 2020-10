DOC – Nelle Tue Mani / Anticipazioni 29 ottobre: Luca Argentero sempre struggente

Intrighi e tragedie si alternano nella seconda puntata di Doc – Nelle tue Mani, in onda ieri sera su Raiuno. Ripartiamo dunque dagli avvenimenti degli ultimi due episodi trasmessi sulla tv pubblica, prima di scoprire le anticipazioni della puntata del prossimo 29 ottobre. Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) è stato e continuerà ad essere struggente. Tormentato dal suo passato enigmatico e dall’amnesia causata dall’incidente, fatica sempre più a riordinare i cocci della sua vita. In ospedale però trova la cartella clinica di un paziente deceduto poco prima e così si dedica a ricostruire tutto ciò che gli è accaduto primo dello sparo. Il vero responsabile del decesso del paziente non è Andrea, tuttavia il dottore decide di farsi carico di responsabilità non sue accettando anche le possibili conseguenze.

Doc – Nelle tue Mani, un grave incidente ferroviario sconvolge i protagonisti

Andrea si reca dai genitori del ragazzo deceduto e ammette le gravi leggerezze dell’ospedale. Marco, che è il vero responsabile dell’accaduto, insieme ad Agnese, non sembra intenzionato a dar corda ad Andrea, al contrario sempre più motivato a fare chiarezza e a scoprire cosa non ha funzionato. Durante la seconda puntata, Alba e Ricca sono alle prese con molti problemi personali. Le cose non vanno come dovrebbero nemmeno per Elisa e Gabriel, mentre Riccardo si trova costretto a fare i conti con una ragazza del suo passato arrivata in corsia dopo un incidente ferroviario. L’incidente ha fatto scattare l’emergenza in ospedale, costringendo i nostri protagonisti a rinviare a data da destinarsi le proprie questioni personali. Cosa accadrà nella prossima puntata?

Doc – Nelle tue Mani, anticipazioni del 29 ottobre: cosa succede nella terza puntata?

Con i titoli di coda della seconda puntata di Doc – Nelle tue Mani, è partita la caccia alle anticipazioni alla terza puntata della fiction, in onda il 29 ottobre sempre su Raiuno. A differenza di ieri sera, la prossima settimana ci sarà solo un episodio, dal titolo Egoismi. Nella puntata vedremo l’arrivo della sorella maggiore di Elisa, che con la sua esuberanza, simpatia e fascino renderà la giovane specializzanda ancora più infastidita e acida del solito. Andrea proseguirà le ricerche sul suo passato, ma i solchi tremendi dell’amnesia gli renderanno arduo il compito. Ci sarà spazio per la forte gelosia di Agnese, sempre più arrabbiata e ossessionata dalla vicinanza e dal feeling venutosi a creare tra Giulia e Andrea.



