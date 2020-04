Doc nelle tue mani/ Anticipazioni 9 aprile: cos’è successo nel passato di Andrea?

DOC NELLE TUE MANI: ANTICIPAZIONI DEL 9 APRILE 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 9 aprile 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Doc Nelle tue mani in prima tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “L’errore” e “Come eravamo” di cui riportiamo qui di seguito le anticipazioni:

EPISODIO 5, “L’ERRORE” – Anche se Fanti ha deciso di abbandonare la sua carriera, questo non vuol dire che i suoi vecchi pazienti non richiedano ancora il suo intervento. Un’anziana viene infatti ricoverata in ospedale e rivela di non fidarsi degli altri medici, ma di volere che sia Fanti ad occuparsi di lei. Giulia è costretta quindi a convocare l’ex compagno, che però finirà per fare un errore piuttosto importante. Anche gli altri specializzandi ne pagheranno le conseguenze.

EPISODIO 6, “COME ERAVAMO” – Dieci anni prima, Andrea è un medico e un padre che ha tutto dalla vita. Il suo entusiasmo subisce inoltre un’impennata quando scopre di avere la possibilità di fare un salto di qualità e ambire addirittura al posto da primario. Il percorso per arrivare all’obbiettivo però si rivela più difficile del previsto, dato che Andrea dovrà entrare subito in competizione con Marco e rischierà di mettere in pericolo la sua stessa identità e la famiglia che ha creato con tanta fatica. Starà allo stesso Fanti riuscire a non compromettere se stesso, anche se si ritroverà coinvolto dalla sfida contro Marco.

DOC NELLE TUE MANI, DOVE SIAMO RIMASTI CON LA TRAMA

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Doc nelle tue mani: primo giorno di lavoro per Fanti (Luca Argentero): l’ex moglie decide di limitare il suo rapporto con i pazienti e di assegnarlo a Giulia (Matilde Gioli)). Il primo caso è quello di Sandro, un uomo con alcuni problemi digestivi che nasconde un segreto, e Andrea decide di saperne di più invece di seguire la guida di Giulia. Sandro così gli rivela di essere stato licenziato e di non aver detto nulla alla moglie: ha trascorso le ultime giornate sulla riva del Lambro. Andrea decide quindi di controllare il posto e scopre che soffre di leptospirosi. Più tardi, Fanti ritorna nella vecchia casa di famiglia e rivive diversi ricordi con i figli e con Agnese (Sara Lazzaro). Scopre così che l’ex moglie ha un’altra relazione da tempo. Agnese gli rivela inoltre che è stato lui a distruggere il loro matrimonio, diversi anni prima. L’ex primario se la prende invece con Lazzarini (Gianmarco Sau-rino), perchè non gli ha detto subito la verità e lamenta di non ricordare nemmeno la password del suo account email. Intanto, Gabriel (Alberto Malanchino) si affeziona ad un paziente anziano, che muore prima che la diagnosi di tumore venga confermata. Tornato a casa, Andrea trova la fede nuziale e decide di rimettersela. Fanti cerca di riconquistare le email ed è deciso a controllare l’account, ma Lazzarini muove le fila nel dietro le quinte per impedirglielo. Nel frattempo, il fratello di Giulia viene ricoverato: è un ex tossicodipendente con delle allucinazioni acustiche. Andrea invece continua a fare delle pressioni alla figlia Carolina (Beatrice Grannò) perchè accetti il suo invito a cena, ma la ragazza teme che finirebbero a parlare solo di Mattia. Andrea ripiega così con un’uscita con gli altri specializzandi, mentre Giulia chiede l’aiuto di Lazzarini per sottoporre il fratello ad esami neurologici. Con l’aiuto di Andrea, Fabio accetta di rimanere in ospedale, ma l’ex primario entra in contrasto con Giulia.

Alla fine i sospetti di Giulia si rivelano fondati: Fabio ha la sclerosi multipla. Il medico però chiede ad Andrea di parlare al fratello e il caso gli regala il modo per accedere alle email. Nel passato, Andrea porta i figli a Eurodisney e non si accorge che Mattia ha dei problemi cardiaci. Il bambino muore poco dopo per arresto cardiaco. Nel presente, Andrea rivive di nuovo il lutto e decide di lasciare l’ospedale. Mentre Giulia reagisce alla malattia di Fabio, Andrea dice addio alla sua professione di medico.



