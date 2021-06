Doc Nelle tue mani/ Anticipazioni episodi oggi 24 giugno: Andrea Fanti lotta tra la vita e la morte (Replica)

Anticipazioni Doc Nelle tue mani episodi oggi, 24 giugno

Luca Argentero e Doc Nelle tue Mani tornano questa sera su Rai1 con un doppio episodio, quello che ha dato il via al fenomeno che la fiction è diventata in piena pandemia. Il medical drama ha conquistato il nostro Paese ma anche il pubblico all’Estero tanto che ne è stata annunciata anche una versione spagnola e non solo.

Fino a quel momento, però, e in attesa del seguito italiano, l’unico Andrea Fanti che conosciamo è quello interpretato da Luca Argentero, fresco di matrimonio con Cristina Marino. Siamo sicuri che le repliche saranno in grado di rimettere insieme i numeri della prima visione dello scorso anno? E’ ancora presto per dirlo ma sicuramente l’appuntamento con la serie è fissato per oggi, 24 giugno, in replica dalle 21.30 con un doppio episodio ogni giovedì, ma cosa andrà in onda e cosa rivedremo questa sera?

Doc Nelle tue mani: Andrea Fanti lotta tra la vita e la morte

Gli episodi dal titolo Amnesia e Selfie di Doc Nelle tue Mani, porteranno il pubblico a conoscere Andrea Fanti, la sua perfetta vita e anche la sua precisione a lavoro, una meticolosità che lo ha portato a diventare in poco tempo il primario del suo reparto, quello di medicina interna. Tutto viene cancellato quando il padre di un giovane morto in sala operatorio lo colpisce con uno sparo alla testa cancellando i suoi ultimi 12 anni di vita e, quindi, le gioie lavorative e anche i fallimenti familiari.

Andrea ha lasciato la moglie, che adesso ha una vita nuova, e non ha un buon rapporto con la figlia e quasi inesistente con i colleghi che sono solo numeri così come i suoi pazienti. Dopo un lungo intervento, Andrea torna in vita ritrovandosi in panni che non si riconosce. Al suo fianco c’è la moglie ma presto dovrà rimboccarsi le maniche per andare avanti e rimettere insieme i pezzi della sua vita.

