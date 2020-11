Doc Nelle tue Mani, anticipazioni episodio oggi, 5 novembre: Giulia e Andrea…

Tutto è pronto per il ritorno di Doc Nelle tue Mani che oggi, 5 novembre, andrà in onda nel prime time di Rai1 ad un passo dal finale. Luca Argentero tornerà a vestire i panni di Andrea Fanti pronto a continuare la sua particolare conoscenza con la bella Giulia, con la quale scatterà un bacio, allontanandosi dalla moglie Agnese che non potrà far altro che mangiarsi i gomiti dopo il tremendo no dato al suo ritorno con lui come un tempo. Ad andare in onda sarà un singolo episodio, il penultimo dal titolo ‘Perdonare e perdonarsi’ a partire dalle 21.30 circa e fino alle 22. 30 salvo cambiamenti. Ma cosa succederà in questo nuovi episodio? La storia di Andrea Fanti non sarà solo quella personale perché il dotto continuerà ad indagare sul Satonal e questo manderà in crisi anche Marco e la moglie che si sentono ormai sempre più minacciate dalle sue scoperte. Fanti adesso sa che c’è qualcosa che non va e ricalcolando gli esiti di alcuni esami, adesso ne ha le prove. Cos’altro scoprirà sul medicale? Arriverà davvero ai traffici di Sardoni e la moglie? Anche gli specializzandi si daranno il loro bel da fare perché se da una parte ci sarà Lorenzo, ancora alle prese con Chiara, dall’altra c’è Gabriel pronto a prendere una decisione importante.

Gabriel pronto a rimanere in Italia?

Chi ha seguito Doc Nelle tue Mani sa bene che Lorenzo è andato a fare visita a Chiara finendo nel tunnel degli oppiacei e quando la giovane finisce per essere ricoverata per overdose proprio in ospedale, le cose per lui cambieranno. Dall’altra parte abbiamo Gabriel pronto a deludere il suo villaggio, lo stesso che ha raccolto i soldi per permettergli di studiare e stare in Italia, e lo stesso che è pronto a riaccoglierlo preparando con lui uno studio medico e anche una giovane moglie, già promessa a lui da tempo. Nel nuovo episodio di questa sera, Gabriel deve spiegare alla sua comunità che non ha intenzione di tornare e di voler rimanere in Italia, forse Elisa è tra le cause della sua decisione? Infine, come andranno le cose tra Riccardo e Alba. I due si erano avvicinati pericolosamente almeno fino a quando lui non si è tirato indietro per via del suo segreto. Quando finalmente ha trovato il coraggio di rivelarle la verità, è stata lei a fare un passo indietro mettendo così in crisi il loro rapporto. Le cose finalmente torneranno ad essere distese da questa sera ad un passo dal finale di giovedì prossimo? Al centro di tutto, come sempre, un nuovo caso per i nostri dottori.



