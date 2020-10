DOC NELLE TUE MANI/ Anticipazioni ottava puntata 5 novembre: le indagini di Andrea

Settima puntata per Doc Nelle tue mani, la fiction di Rai1 con Luca Argentero liberamente ispirata alle vicende del ‘dottor Amnesia’ Pierdante Piccioni. Tanti i momenti salienti di questo episodio, in onda singolarmente per dare spazio alla kermesse in diretta AmaSanremo: si parte dal ritorno di Chiara, ex fidanzata di Lorenzo colpevole più o meno direttamente della sua ricaduta nell’uso di oppiacei, per finire con la vicenda di Elisa, che ha appena scoperto la verità sulle sue origini “biologiche”. La ragazza, infatti, è stata adottata da quella che di fatto è sua nonna, e questo per ‘coprire’ la gravidanza di sua sorella che – all’epoca del concepimento – aveva appena 14 anni. Per Elisa, la notizia rappresenta un vero shock: è Andrea il primo a consolarla, invitandola inoltre a parlarne con il suo amico Gabriel.

Doc Nelle tue mani: Agnese si scopre gelosa di Andrea

Altro highlight della puntata di Doc – Nelle tue mani, l’incontro tra Andrea e sua moglie Agnese, che evidentemente spera ancora in un loro ricongiungimento. La prima a non voler ammetterlo è proprio lei, nonostante appaia a tutti gli effetti ancora legata a lui. Agnese cerca di non far trasparire i suoi reali sentimenti, ma non rinuncia a chiedergli conto della sua relazione con Giulia. Prima di perdere la memoria, infatti, lui l’aveva tradita con la sua collega, e anche se oggi appare cambiato, la moglie sospetta che le cose tra i due siano tornate com’erano prima. Anche lei, a dire il vero, non ha tardato a trovarsi un altro, ma adesso tutto il suo malessere viene fuori.

Doc Nelle tue mani: anticipazioni 5 novembre

S’intitola Perdonare e perdonarsi, l’ottava puntata di Doc Nelle tue mani in onda giovedì 5 novembre in prima serata su Rai1. In questo episodio, Lorenzo ha di nuovo un faccia a faccia con la sua ex fidanzata Chiara, ricoverata in ospedale per overdose dopo che lui l’ha mandata via in malo modo. Il dottore era finito nei guai già una volta, dopo che il suo primario aveva scoperto la sua ‘ricaduta’ nell’uso di sostanze stupefacenti. Nel frattempo, Andrea è ancora alle prese con le indagini sulla vicenda che gli ha stravolto la vita, e Marco inizia a preoccuparsi per questo. Lui e sua moglie gli manifestano tutta la loro contrarietà, ma Fanti non sembra intenzionato a demordere. Per lui ci sarà tempo di approfondire anche il caso Satonal, il medicinale legato alla consorte di Sardoni all’origine dei diversi decessi che si sono verificati in reparto. Gabriel, dal canto suo, prende l’importante decisione di trasferirsi in Italia, anche se per ora è ancora restio a comunicarlo ai suoi.



