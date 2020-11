Doc Nelle tue Mani, anticipazioni penultimo episodio 12 novembre: Andrea ha mentito?

Il finale di Doc Nelle tue Mani è ormai dietro l’angolo e questa sera il pubblico di Rai1 e i fan di Luca Argentero si daranno appuntamento davanti allo schermo per il penultimo episodio dal titolo ‘Veleni’ in cui conosceremo le conseguenze delle denunce piovute addosso all’ignaro Andrea Fanti. Le cose per lui si complicano soprattutto dopo aver portato a galla il famoso documento che per mesi ha tenuto nella sua valigetta senza sapere della sua esistenza. Andrea è convinto che ci sia qualcosa dietro la sperimentazione del Satonal e che il medicinale abbia ucciso una serie di pazienti e qualcuno abbia poi insabbiato tutto, che ci sia proprio lui dietro queste falsificazioni? Un ex specializzando lo accusa rivelando che proprio Andrea gli ha chiesto di falsificare i dati della sperimentazione e questo lo manda in crisi. L’ex primario è ormai un’anima in pena e nella puntata di oggi di Doc Nelle tue Mani lo vedremo a caccia di una risposta da parte delle persone che ama e che gli sono accanto a cominciare da Agnese. L’ex moglie interpellata sulla questione confermerà che il nuovo Andrea sarebbe stato capace di tutto oppure no?

Chi salverà Andrea dall’accusa di aver manomesso i risultati della ricerca?

Il dubbio rimane anche su quello che succederà nel penultimo episodio del medical drama di Rai1 in onda questa sera mentre gli specializzandi continueranno ad occuparsi dei pazienti e delle loro complicate situazioni sentimentali. Alba e Riccardo si sono finalmente ritrovati e si sono lasciati andare ad un lungo bacio mentre Elisa e Gabriel sono fermi ad un bivio tra ciò che sentono e quello che è giusto fare. Ciliegina sulla torta è l’interesse di Lorenzo per l’amica Chiara che adesso combatte tra la vita e la morte e rischia seriamente di non avere il trapianto che le salverà la vita. Riuscirà il dottore a farla inserire nella lista? Nel finale del singolo episodio in onda questa sera, Agnese ha un improvviso malore. Possibile che tutto sia legato ad una possibile gravidanza nonostante il suo intervento all’utero? I fan ci sperano, almeno quelli che non amano molto vedere insieme Andrea e Giulia. Quest’ultima, intanto, smuoverà mari e monti per cercare di aiutare il suo amato ex primario tanto da chiedere a Lorenzo una mano per aiutarlo. Forse sarà proprio quest’ultimo a trovare la chiave giusta per aiutare il suo rivale in amore? Solo questa sera scopriremo come andrà a finire questo penultimo episodio ad un passo dal finale che andrà in onda giovedì prossimo sempre nel prime time di Rai1 in versione singola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA