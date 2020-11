Doc Nelle tue mani/ Anticipazioni puntata 12 novembre: Andrea finisce nei guai

Doc Nelle tue mani tornerà protagonista tra una settimana quando il calendario ci dirà 12 novembre 2020. Sarà il momento della nuova puntata Veleni trasmessa per la prima volta sul piccolo schermo. Si tratta del penultimo episodio della seconda parte di stagione l’attesa per il finale che aumenta vertiginosamente. Andrea Fanti si troverà nei guai, con delle accuse che potrebbero veramente sconvolgere il suo futuro. Una situazione partita da alcune dichiarazioni inaspettate di un ex specializzando del medico. Questi infatti lo attaccherà pesantemente accusandolo di aver falsificato dati molto importanti per quanto riguarda una sperimentazione. Questo potrebbe non solo porre la parola fine alla sua carriera, ma potrebbe anche complicare il suo percorso di vita e farlo finire in prigione.

Doc Nelle tue mani, cosa accadrà nella prossima puntata?

Cosa accadrà nella prossima puntata di Doc Nelle tue mani? Abbiamo già sottolineato come il momento più difficile sia vissuto da Andrea Fanti di fronte a complicazioni legate a una pesantissima accusa nei suoi confronti. Questi sarà in difficoltà anche nel difendersi per un’amnesia che lo aveva colpito. Dopo l’incidente ha perso la memoria dei suoi ultimi anni di vita e per questo non sa come rispondere. Tutte le persone vicine a lui in quegli anni lo potrebbero però salvare. Attenzione però perché Agnese vivrà un malore improvviso, preoccupando un po’ tutti. Per vedere tutto il resto dovremo aspettare una settimana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA