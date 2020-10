Doc Nelle tue Mani/ Anticipazioni puntata 15 ottobre: Andrea romantico, e Agnese?

DOC NELLE TUE MANI, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 15 OTTOBRE

Doc – Nelle tue mani torna in onda con un Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, intenzionato a riconquistare l’ex moglie Agnese. Dopo aver scoperto la verità sulla morte del figlio, Andrea sta lentamente ricostruendo un rapporto con Agnese con cui si ritrova a lavorare nello stesso ospedale. Un rapporto complicato quello tra Andrea e Agnese con Fanti che pensa di essere ancora innamorato della moglie e Agnese che sembra sempre più combattuta tra la voglia di conoscere il nuovo Andrea e il desiderio di andare avanti dimenticando definitivamente il loro matrimonio. Tra i due, quella che soffre di più è sicuramente Giulia con cui Andrea aveva una relazione prima di finire in coma. Silenziosamente innamorata di Andrea, Giulia continua a nascondere i propri sentimenti, ma fino a quando riuscirà a sopportare la vicinanza di Andrea senza svelargli la verità? Fanti, sempre più vicino alla collega, comincerà a ricordare il passato che aveva con lei?

ANDREA RICONQUISTA AGNESE?

Finalmente ci siamo: Doc Nelle tue mani riprende la sua corsa su Rai1 proprio da questa sera con due nuovi episodi che riprenderanno proprio da dove eravamo rimasti. Andrea è andato a letto co la moglie Agnese dopo una bellissima serata in famiglia, mentre Giulia ha deciso di seguire Lorenzo ad un motoraduno cedendo alle sue insistenze. Cosa succederà adesso che la fiction con Luca Argentero tornerà in onda? La serie prenderà il via questa sera portando il pubblico proprio all’indomani della notte d’amore di Andrea e Agnese e con la voglia del dottore di riversare la sua positività in corsia, ma fino a quando durerà questa atmosfera? L’appuntamento con la serie è alle 21.30 di oggi, 15 ottobre, con il primo dei due episodi dal titolo “In salute e in malattia” in cui convinto di poter riavere indietro la sua famiglia come un tempo e, sull’onda del romanticismo, propone addirittura di aiutare un paziente in condizioni critiche di esaudire il suo sogno ovvero organizzare il suo matrimonio con la donna della sua vita. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel mette in subbuglio gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi, grandi protagonisti dei nuovi episodi al via questa sera.

QUAL E’ IL SEGRETO DI LORENZO IN DOC NELLE TUE MANI?

Intorno alle 22.30, quasi in seconda serata, il pubblico vedrà il secondo episodio di Doc Nelle tue Mani intitolato “Quello che siamo” in cui arriverà in reparto una paziente particolare che rivela un segreto della vita privata di Lorenzo che stupirà tutto il reparto. Intanto, Gabriel e Elisa si concentreranno sul lavoro e, in particolare, sulla voglia di ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé. Ad aiutarli potrebbe essere l’unica parola che continua a ripetere, forse l’unica che è uscita dalla sua bocca. Come si evolveranno le cose nella fiction adesso? La Rai è pronta a sorprendere il pubblico rallentando la corsa della serie che, dopo il debutto di questa sera, andrà in scena con un singolo episodio ogni giovedì per sette settimane raccontando così la storia di Andrea in questa prima stagione ma con la promessa di tornare anche per una seconda che non potrà esimersi dal raccontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Cos’altro vedremo?



