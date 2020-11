Doc Nelle tue Mani/ Anticipazioni puntata 19 novembre: attesa per finale di stagione

Doc Nelle tue Mani torna esattamente tra una settimana quando il calendario ci dirà giovedì 19 novembre 2020. Sarà il momento su Rai 1 della prima tv dell’attesissimo finale di stagione con il pubblico pronto stasera a seguire il penultimo appuntamento. La puntata in questione si intitolerà Io ci sono e rappresenta l’epilogo della seconda tranche della prima stagione. Si era andati in tv per la prima volta il 26 marzo 2020 in piena pandemia da Coronavirus con la gente a casa per il lockdown nazionale. Per quattro serate avevamo assistito a due episodi ad appuntamento con chiusura al 16 aprile. La serie era tornata in onda il 15 ottobre scorso con sempre due episodi per serata nei primi due appuntamenti. Dal 29 ottobre, per prolungare la serie si è deciso poi di portare in onda un episodio per volta. Diamo uno sguardo alle anticipazioni della prossima puntata.

Doc Nelle tue Mani, le anticipazioni della prossima puntata

Nell’episodio “Io ci sono” di Doc Nelle tue Mani Andrea Fanti (Luca Argentero) sarà decisamente preoccupato per quanto riguarda le condizioni di Agnese. La donna infatti avrà un malore nell’episodio di stasera e si parla di ulteriori peggioramenti nella prossima settimana. Questo porterà ovviamente Andrea a preoccuparsi e non poco per la sua ex moglie con la quale ha comunque costruito un buon rapporto anche dopo l’addio. Continueranno poi le accuse per il protagonista, che è finito sotto il mirino degli inquirenti per una soffiata di un ex tirocinante. Questi aveva sottolineato la volontà del Fanti di corrompere dei dati legati a una medicina sperimentale. Continua ad essere molto complesso per Andrea difendersi per il motivo che tutti conoscono, l’amnesia che l’ha colpito gli impedisce di ricordarsi come sono andate veramente le cose.



