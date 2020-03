Doc Nelle tue mani/ Anticipazioni puntata 2 aprile: Andrea Fanti ricomincia da zero

La seconda puntata di Doc Nelle tue mani andrà in onda giovedì 2 aprile alle 21:25 su Rai 1. Anche questa volta ci attendono due episodi, il primo dei quali dal titolo “Niente di personale”. In questo, il dottore Andrea Fanti si trova a ricominciare tutto da zero. Continua a non ritrovare la memoria e intanto torna in reparto nel ruolo di aiutante degli specializzandi che fino a poco tempo prima dello sparo erano letteralmente terrorizzati da Doc. Fanti cerca inoltre di recuperare il rapporto con l’ex moglie. Le difficoltà però non mancano e più volte Andrea si sentirà spaesato. Intanto Giulia cerca di allontanarlo dal problema della memoria che non torna e per questo lo coinvolge in un nuovo caso che ha come paziente un manager.

Doc Nelle tue mani, anticipazioni seconda puntata: Andrea alla ricerca del suo passato

La seconda delle quattro prime serata di Doc Nelle tue mani continua poi con il secondo episodio dal titolo ‘Una cosa buona che fa male‘. In ospedale arriva un paziente che è molto importante per Giulia. Intanto continua la vita tra i corridoi e si acuisce sempre più la competizione tra gli specializzandi. Andrea Fanti ha però modo di conoscerli meglio. Il dottore, tra un caso e l’altro, cerca comunque di ricostruire la sua identità. Chiede perciò aiuto al reparto per trovare la password necessaria per accedere alla sua mail. Tuttavia qualcuno vuole nascondergli a tutti i costi il suo passato.



