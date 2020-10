Doc Nelle tue Mani/ Anticipazioni puntata 22 ottobre: Andrea e Giulia più vicini…

DOC NELLE TUE MANI, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 22 OTTOBRE

Doc Nelle tue Mani è pronto a stupirci nuovamente con due nuovi episodi dopo la standing ovation di giovedì scorso quando Luca Argentero e i suoi hanno intrattenuto una media di 7 milioni 435 mila spettatori registrando uno share del 31,90% che ha fatto gridare al miracolo visto che si tratta di dieci punti in più rispetto ai soliti prime time di Rai1. Ma cosa succederà questa sera? Il medical drama italiano riuscirà a registrare lo stesso successo della scorsa settimana? Siamo sicuri di sì visto che la produzione ha già annunciato una seconda stagione e la Rai è pronta a rilanciare la sua gallina dalle uova d’oro con due nuovi episodi dal titolo “Cause ed effetti” e “L’imprevisto”. Sarà nei nuovi episodi di Doc Nelle tue Mani che capiremo quello che ne sarà di Andrea. La moglie Agnese, dopo un riavvicinamento, ha detto chiaramente di non voler tornare sui suoi passi e concentrarsi sulla sua famiglia e sul figlio che ha chiesto in adozione con il suo nuovo compagno e questo spingerà il nostro dottore a prendere un po’ una pausa da questa corte continua. In questo piccolo sprazzo di luce si inserirà presto Giulia che, chiarita la questione con Lorenzo, relegato a ruolo di amico, sembra pronta ad affrontare il suo passato con il suo mentore.

ANDREA E GIULIA SEMPRE PIU’ VICINI IN DOC NELLE TUE MANI?

In Doc Nelle tue Mani, Andrea prova a ricostruire cosa è accaduto prima dello sparo dopo aver messo le mani sulla famosa cartella del paziente morto ma Marco e Agnese sono poco propensi a collaborare. Intanto, in ospedale arriva una carrellata di feriti quando un incidente ferroviario costringe il reparto di Medicina Interna a trasformarsi in una sorta di Pronto Soccorso. Medici e specializzandi dovranno lavorare per evitare perdite di vite umane tenendo a freno anche i loro complicati rapporti umani. Tra i feriti c’è anche una ragazza che apre una vecchia ferita nel cuore di Riccardo. Tra quest’ultimo e Alba la tensione è alle stelle dopo le rivelazioni sul perché del no dello specializzando ad uscire con la collega. E Gabriel ed Elisa? I due sono finiti a letto insieme ma adesso per loro le cose sono molto più complicate di prima. Cosa scopriremo ancora sui quattro specializzandi che non sappiamo e cosa riuscirà a scoprire Andrea? Il nostro smemorato dottore andrà a bussare alla porta dell’amico Sardoni che, a quel punto, farà di tutto per portargli via quella prova che ha cercato per settimane. Riuscirà a tenersi fuodi dai guai nonostante quello che Fanti sta cercando di mettere insieme nella sua mente?



