Doc Nelle tue Mani/ Anticipazioni puntata 29 ottobre: Andrea e Giulia insieme?

Doc Nelle tue Mani, anticipazioni puntata oggi, 29 ottobre: Andrea e Giulia insieme?

Rai1 tira il freno a mano di Doc Nelle tue Mani e si prepara ad affrontare l’ultimo giro di boa della fiction con Luca Argentero mandando in onda un singolo episodio a settimana. Se fino a questo momento la serie andava ben oltre le 23.00, da questa sera si cambia musica e con un singolo episodio, in onda dalle 21.30 circa, la durata sarà poco più di un’ora per la gioia di quelli che vogliono gustarsi la serie a piccole gocce ma anche di quelli che ad un certo momento crollano stanchi dal sonno. Chi invece vorrebbe avere tutto e subito dovrà fare i conti con questo cambio di programmazione che, a quanto pare, andrà avanti per un bel po’ di settimane, salvo nuove modifiche. L’appuntamento con Doc Nelle tue Mani è fissato per oggi, 29 ottobre, con l’episodio numero 13 dal titolo “Egoismi” in cui Andrea si avvicinerà sempre più a Giulia facendo impazzire di gelosia la moglie (ex) Agnese. Proprio lei lo ha rifiutato dopo la loro notte di fuoco, per concentrarsi sulla sua nuova vita accanto al suo compagno dicendo sì alla proposta di adottare un bambino. Mentre l’iter va avanti, Andrea proverà a dare una chance all’uomo che era, lo stesso che ha fatto innamorare Giulia e questo colpirà al cuore non solo l’ex moglie del nostro protagonista, ma anche Lorenzo. Il dottore ha ammesso con un’amica i suoi sentimenti dicendosi innamorato e finendo così nel baratro degli oppiacei. A quanto pare il dottore aveva avuto già in passato questi problemi e dopo l’incontro con questa sua vecchia conoscenza, ha ripreso da dove aveva lasciato provando così ad alleviare i suoi problemi di cuore.

Gli specializzandi allo scontro nella nuova puntata di Doc Nelle tue Mani?

In Doc Nelle tue Mani ci sono poi anche gli amati specializzandi a cominciare da Elisa e Gabriel. I due sono finiti insieme ma poi tutto è cambiato. Il dottore è stretto nei suoi obblighi con il suo villaggio e una promessa sposa che lo attende, mentre lei è “rea” di aver salvato il suo paziente mentre nel letto accanto lui ne ha fatto morire un altro. I due finiranno allo scontro e il loro rapporto si farà via via più intenso. Lo stesso potrebbe accadere ad Alba e Riccardo. La giovane non ha reagito bene alla scoperta della verità sul no del suo collega e questo ha spinto Riccardo ad allontanarsi da lei per non soffrire ancora come è successo in passato. Ciliegina sulla torta sarà ancora una volta Sardoni chiamato a rispondere alla sua coscienza. Cosa farà il dottore dopo la scoperta e la denuncia di Andrea Fanti? Si farà davvero da parte?



