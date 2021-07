Doc Nelle tue mani/ Anticipazioni replica 1 luglio: il ritorno di Andrea Fanta

Doc Nelle tue mani: anticipazioni della puntata in replica del 1° luglio

Doc – Nelle tue mani e Luca Argentero tornano in onda questa sera con la replica della seconda puntata. La fiction che tornerà presto a far emozionare i fans con gli episodi della seconda stagione, va in onda in replica con grande successo. La storia di Andrea Fanti, il personaggio interpretato da Luca Argentero, ha appassionato i telespettatori che, questa sera, vedranno il dottore tornare nel reparto che aveva diretto poco prima.

Dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa, il dottor Andrea Fanti ha perso la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Il ritorno alla realtà non è facile per il dottore che si ritrova a dover ricostruire un pezzo importante di vita ritrovandosi di fronte ad una situazione totalmente nuova: ormai consapevole della fine del suo matrimonio con Agnese, cosa accadrà negli episodi che rivedremo questa sera? Andrea accetterà la sua nuova condizione? Andiamo a scoprire tutto.

La trama degli episodi in onda il 1° luglio di Doc Nelle tue mani

Negli episodi in onda questa sera dal titolo “Niente di personale” e “Una cosa buona che fa male”, Andrea Fanti torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane aveva guidato come primario dal carattere rigido. Per gli specializzandi non è facile trattare Andrea come uno di loro soprattutto quando Fanti prova ad aiutarli a risolvere i casi, cosa che per ordine del dirigente medico non può avvenire. Andrea Fanti, nel frattempo, oltre a ricostruire la propria carriera, prova anche a riconquistare il cuore della moglie Agnese che ha ormai intrapreso un percorso di vita nuovo e a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle.

Per provare a capire cosa sia accaduto negli ultimi dieci anni della sua vita, Andrea chiede agli specializzandi di aiutarloi a recuperare la password della sua casella di posta elettronica. Durante una conversazione con Giulia, però, Andrea ricorda la password e scopre di aver sottovalutato l’artmia del figlio Mattia. Sconvolto e sentendosi colpevole della morte del bambino, ne parla con Agnese a cui promette di lasciarla in pace.



