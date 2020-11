Doc Nelle tue mani/ Anticipazioni ultima puntata 19 novembre: Agnese morirà?

Doc Nelle tue mani, anticipazioni ultima puntata 19 novembre

Doc Nelle tue Mani torna in onda questa sera con il gran finale di stagione, un ultimo episodio che i fan hanno atteso a lungo per via della scelta di Rai1 di di mandarne in onda uno singolo a settimana. Per Andrea Fanti il cerchio si stringe soprattutto dopo aver trovato i famosi fogli che stava custodendo nella sua valigetta e che lo fanno sembrare colpevole della morte di alcuni pazienti e poi anche di brogli nella sperimentazione di un medicinale a favore della casa di produzione, ma è davvero così? Andrea ha cercato in tutti i modi le risposte nelle persone che lo amano e lo circondano ma forse per lui è arrivato il momento di affrontare una realtà che di cui non è l’artefice. Sarà questo il tema principale dell’ultimo episodio della serie in onda oggi, 19 novembre, su Rai1 con l’episodio dal titolo ‘Io ci sono’ in cui Andrea sarà allontanato dall’ospedale proprio in seguito alla denuncia dell’ex specializzando che lo ha messo nei guai.

Agnese morirà nel finale di Doc Nelle tue mani?

Cosa farà Andrea a quel punto o sarà così che finirà la prima stagione di Doc Nelle tue Mani? La domanda rimarrà senza risposta fino a questa sera quando la serie tornerà in onda non solo occupandosi di Andrea ma anche di tutti gli altri protagonisti a cominciare dalla moglie, Agnese. La donna si è sentita male ed è stata portata subito proprio in ospedale tra le mani di Andrea pronto a capire a cosa sia dovuto questo suo malore e curarla come ha fatto con i suoi pazienti nonostante la perdita di memoria. Secondo le anticipazioni di questo finale di stagione, sembra che le condizioni di Agnese peggioreranno e che questo metterà a lavoro tutti i dottori e gli specializzandi del nostro reparto, chi riuscirà a salvarla e in che modo? Proprio i giovani dottori della serie finiranno per portare avanti le loro storie. In particolare, Alba e Riccardo finalmente hanno sciolto le reticenze a guardare insieme verso il futuro con un romantico bacio che sembra finalmente combaciare con l’inizio della loro storia, ma sarà davvero così facile per loro? Dall’altra parte ci sono Elisa e Gabriel. Quest’ultimo è in balia dei suoi sentimenti per la collega ma, soprattutto, con i legami che lo tengono incollato alle sue radici, a quello che dal suo villaggio continuano a chiedergli: rispettare gli impegni presi e non solo al lavoro ma anche con il matrimonio, organizzato, che lo attende. Ciliegina sulla torta saranno Lorenzo e Giulia. Il primo sembra pronto ad andare contro Sardoni per il bene di Andrea mentre la seconda è convinta che tra lei e il suo ex primario possa esserci ancora qualcosa, ma cosa?



