DOC NELLE TUE MANI/ Anticipazioni ultima puntata: Andrea e gli interrogativi in sospeso…

Puntata numero 15 per Doc – Nelle tue mani, la serie di successo di Rai1 che riprende questa sera con un episodio dal titolo Veleni. Nella puntata in questione, Andrea (Luca Argentero) si ritrova alle prese con il suo ex specializzando Dario Corolla e con quelle accuse sull’uso del Satonal che il primario ha montato contro di lui, tutto questo senza la minima possibilità di difendersi se non ricorrendo all’aiuto degli amici di allora. Avendo perso la memoria, infatti, il dottor Fanti non ha nessuna possibilità di venirne fuori con un alibi. A occuparsi di questo ci pensa sua moglie Agnese (Sara Lazzaro), che incontra senza dirgli nulla il suo vecchio allievo e si fa confessare che si tratta solo di una montatura. Le cose si complicano quando Corolla viene trovato morto, e a quel punto Doc rischia seriamente di perdere il posto.

Doc Nelle tue mani: le minacce a Lorenzo

Ma in ballo c’è ben più della sua posizione di prestigio all’interno del reparto: Andrea ha paura di passare i guai con la giustizia, se non riuscirà a trovare il modo di uscirne a breve. Di certo il malore di Agnese non lo aiuta a concentrarsi: la donna è costretta al ricovero dopo aver accusato uno svenimento mentre parlava con lui. Anche Lorenzo è combattuto sul da farsi, visto che Sardoni – il cattivo di tutta questa storia – lo minaccia di rivelare ai colleghi che ha fatto uso di droghe, se solo lui oserà testimoniare a favore di Fanti. In bilico Gabriel, combattuto tra la scelta di rimanere in Italia e quella di far ritorno al suo Paese; Riccardo, intanto, è ancora alle prese con il malessere causatogli dal fatto di essere un amputato, il che contribuisce a far incrinare il suo rapporto con Alba.

Doc Nelle tue mani, anticipazioni ultima puntata 19 novembre

Agnese riuscirà a riprendersi? Lorenzo avrà voce in capitolo nella vicenda di Andrea? Riccardo e Alba si lasceranno? E Gabriel… tornerà a vivere in Etiopia? Queste le domande a cui gli sceneggiatori di Doc – Nelle tue mani dovrebbero rispondere nella sedicesima e ultima puntata della fiction, in programma per giovedì 19 novembre in prima serata su Rai1. ‘Dovrebbero’: sì, perché alcuni – su Twitter – paventano già l’ipotesi che Doc si chiuda con un finale aperto, lasciando spazio a nuovi e vecchi interrogativi inerenti sia il passato che il futuro dei personaggi. Andrea si trova ancora invischiato nella vicenda del Satonal e in quelle accuse che rischiano di compromettere la sua carriera, mentre non si sa ancora se Agnese potrà tornare a condurre una vita normale dopo quello che le è capitato. Il suo malore, comunque, non ha ancora una spiegazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA